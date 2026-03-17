Morre mãe de Ney Matogrosso, aos 103 anos

A mãe do cantor Ney Matogrosso, dona Beita, morreu nesta terça-feira, 17, aos 103 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do cantor nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada...e hoje, ela descansou", diz a a postagem. "Que seu descanso seja leve e que o coração encontre a serenidade nesse adeus", diz outro trecho do texto.

Beita de Souza Pereira morava com Ney no apartamento do cantor no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Em declarações recentes, Ney afirmou que, por vezes, a mãe já não o reconhecia mais. Ele também contou que até os 100 anos a matriarca o ajudava a cuidar de seu sítio em Saquarema, no interior do Rio.

O Estadão apurou que dona Beita, apesar da idade, não apresentava problemas graves de saúde, mas que, devido a quedas de pressão, nos últimos tempos, precisou de atendimento médico.

Em junho de 2024, quando Dona Beita completou 102 anos, Ney postou uma foto da mãe em seu perfil no Instagram e escreveu na legenda: "Minha mãe com 102!!!".

Tanto no livro Ney Matogrosso: A Biografia, do jornalista Julio Maria, quanto no filme Homem com H, de Esmir Filho, Beita é retratada como uma mulher forte, que sempre apoiou o filho.

Com o pai, o militar Antônio Matogrosso Pereira, no entanto, o cantor teve uma relação difícil, sobretudo na infância e na adolescência.

A mensagem postada no perfil oficial de Ney avisa que algumas apresentações podem ser canceladas. Na agenda do cantor, o próximo show está marcado para o dia 21 de março, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Há ainda datas para abril no Paraná e Rio Grande do Sul.