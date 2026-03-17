Novo filme com Selton Mello pode estrear no Festival de Cannes, diz site

O Festival de Cannes revelará os filmes selecionados para a edição de 2026 no dia 9 de abril e, de acordo com o portal especializado Deadline, é possível que o novo filme de Selton Mello esteja entre eles.

Segundo o veículo, La Perra, da diretora chilena Dominga Sotomayor é um forte candidato ao festival. Ao lado de Manuela Oyarzún, Mello protagoniza a novidade que pode ter sua estreia programada para o importante festival de cinema francês.

Com roteiro como fruto de uma colaboração entre Sotomayor e Ine´s Bortagaray, o filme é uma adaptação do romance homônimo da escritora Pilar Quintana.

La Perra se passa em uma ilha chilena completamente afastada. Silvia é uma mulher que tem passado intenso, mas encontra conforto em um cachorro, que nomeia em homenagem à filha que sonhava em ter. O relacionamento dos dois cresce, e ela passa a acreditar ser possível dar um jeito em certas questões de sua vida.

Apesar de o Brasil ter desempenhado bem no festival nos últimos anos, o veículo não fez qualquer menção a uma possível estreia nacional no festival.