'Corrida dos Bichos', filme distópico dirigido por Fernando Meirelles, ganha teaser

O Prime Video acaba de lançar o teaser de Corrida dos Bichos. O thriller de ação nacional, produzido pela O2 Filmes, estreia ainda em 2026.

A obra trata de um futuro distópico, no qual uma grande cidade mundial é completamente devastada após desastres naturais. Com uma grande onda, todo o Rio de Janeiro foi destruído, e quando a maré recuou, bairros de classe média passaram a ser ocupados e a Mata Atlântica tomou conta da região.

A sociedade se altera, aprofundando desigualdades. Uma das formas de passatempo é a Corrida dos Bichos, uma variação do jogo do bicho, em que os Jogadores, ricos, controlam os Bichos, pessoas das classes mais baixas, em disputas milionárias.

Mano (Matheus Abreu) é líder de uma zona rebelde chamada Perímetro da Morte que luta contra o sistema. Eles interceptam corredores antes de sua captura, acabam com as rotas e ajudam aqueles que querem escapar.

No entanto, o personagem descobre que sua irmã Dalva (Thainá Duarte) é colocada como garantia do namorado dentro de uma aposta. É então que Mano se vê na necessidade de entrar no jogo que sempre tentou destruir.

Corrida dos Bichos é estrelado por Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Anitta, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Seu Jorge, Thainá Duarte, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Cores.

O roteiro é assinado por Ernesto Solis, Eva Klaver, Marco Abujamra e Rodrigo Lages e produzido por Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro, Cris Abi e Vinicio Espinosa, da O2 Filmes.

A direção ficou a cargo de Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles.

Estreia no SXSW

Neta terça-feira, 17, o elenco e diretores de Corrida dos Bichos esteve na estreia global do filme no festival SXSW no Paramount Theater, em Austin, Texas. A equipe pôde comentar o cenário atual do cinema brasileiro e a posição dessas obras em nível internacional.