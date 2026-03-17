Linha 4 do Metrô de São Paulo tem falha e registra superlotação nesta terça-feira

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo apresenta falha há mais de uma hora nesta terça-feira, 17. Os trens circulam com velocidade reduzida entre as estações Faria Lima e Fradique Coutinho, o que causou superlotação em estações e vagões. O problema foi detectado a partir das 18h23.

Segundo a ViaQuatro, empresa privada que possui a concessão para operar a linha, o problema foi causado por "uma intercorrência num equipamento de via", e equipes atuam no local para corrigir o problema. A empresa não deu uma previsão de quando o funcionamento normal será restabelecido.

A linha 4 se conecta com as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, além de outras linhas de trem, e passa por avenidas importantes da cidade, como a Paulista, a Fradique Coutinho e a Faria Lima. Ela chega até a zona oeste paulistana e é muito utilizada por quem trabalha na região central.