'São pontos de venda 24 horas'

Outra tática usada é a tortura de dependentes químicos. "Soubemos de uma sessão de tortura feita por traficantes da Lapa com um dependente químico. A vítima estava amarrada, apanhando de traficantes que atuavam na venda de drogas", reforçou Uriel.

Segundo o Tenente Coronel Xavier, subsecretário de inteligência, a movimentação no entorno dos casarões tem grande rotatividade. "Era difícil chegar ali, pois eles viam a polícia e saíam pelos casarões, fugiam pelos telhados. Com os drones fizemos uma ação mais detalhada no local. São pontos de vendas 24h, rotatividade muito grande", disse.