Traficantes usam os casarões pela facilidade da fuga

Segundo o delegado Uriel Alcântara, da DC-Polinter, os casarões são usados pela facilidade de fuga. "Até um tempo atrás, eles instalavam portas de aço como barricadas e ali dentro ficavam à vontade, sem a possibilidade que a polícia ingressasse de forma rápida e sempre com possibilidade de fuga pelos fundos (...) Conforme as ações da polícia vão avançando, eles vão criando pontos de venda de droga itinerantes e vão migrando de um lugar para outro", relatou.

Sobre Abelha e Piu, o delegado contou que ambos se escondem na região do Fallet/Fogueteiro e usam a comunidade como base operacional, onde as drogas são embaladas para venda. "Identificamos gerentes, lideranças e integrantes da estrutura criminosa, que não são vistos pelas ruas vendendo drogas. Tínhamos ali 22 criminosos que não possuíam mandados de prisão e nem sequer anotação criminal", acrescentou.