Mansão em comunidade

Na ação de ontem (17), houve confronto e um suspeito foi baleado. Nas buscas no Fallet/Fogueteiro, os agentes encontraram uma mansão, ainda em obra, do traficante Anderson Venâncio Nobre de Souza, o Piu.

O imóvel, no alto do morro, têm uma academia e cozinha integrada com a sala, terraço com piscina, churrasqueira e vista para a comunidade. A operação foi resultado de uma investigação de um ano e dois meses na 5ª DP (Mem de Sá), que resultou no indiciamento de 25 traficantes. Participaram da ação agentes das polícias Civil e Militar.