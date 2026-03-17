Rock In Rio anuncia Sepultura, Machine Gun Kelly e mais; confira nomes

O Rock In Rio anunciou mais nomes que estarão presentes na edição de 2026 do festival - incluindo Sepultura e Machine Gun Kelly. Com a novidade, os palcos Mundo e Sunset nos dias 4 e 5 de setembro estão completos.

Veja abaixo as atrações:

Palco Mundo - 4 de setembro

Foram reveladas três atrações para o Palco Mundo do dia 4. A banda Rise Against toca no festival pela primeira vez, como um forte representante do punk rock, com letras marcadas pelo ativismo e temas políticos.

Junta-se a eles o The Hives, banda sueca que tem feito bastante sucesso em tempos recentes. Em sua estreia no Rock In Rio, a banda de garage rock retorna ao Brasil menos de um ano após sua última performance no País, quando abriu os shows do My Chemical Romance.

Por fim, o Nova Twins chega ao Brasil como atração de abertura do Palco Mundo no dia 4. O duo britânico vem ao País pela primeira vez em sua história, mostrando ao público sua sonoridade que mescla rock, punk e influências eletrônicas.

Palco Mundo - 5 de setembro

O mesmo palco recebe Machine Gun Kelly no dia posterior. Além de músico, o artista viveu o baterista Tommy Lee, do Mötley Crüe, no filme que narra a história da polêmica banda The Dirt. Com músicas de sua fase pop-punk, o americano faz sua primeira performance no evento.

Os titãs do Sepultura se apresentam na mesma data. Como um dos maiores nomes do metal nacional e um dos principais representantes do gênero no exterior, a banda toca no Rock In Rio como parte de sua turnê de despedida.

Palco Sunset - 4 de setembro

Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos para uma performance que pretende prestar homenagem a Renato Russo. A parceria dará vida a clássicos da música nacional.

Em sua estreia no festival, Hot Milk chega com composições que trazem influências do rock alternativo, pop e referências eletrônicas.

Haverá ainda mais parcerias no palco. Detonautas convida Biquini em apresentação que abarcará sucessos do rock nacional.

Di Ferrero ficou a cargo da abertura do palco. Em seu setlist, o músico promete canções de sua carreira solo, além do trabalho realizado com o NX Zero.

Palco Sunset - 5 de setembro

Após a estreia marcante no Brasil em outubro de 2024, o Bad Omens retorna ao País para tocar pela primeira vez no Rock In Rio. Em posição de headliner, a banda de metalcore trará sua sonoridade que mescla letras emotivas e melodias pesadas.

A potência do metal Poppy também tem sua estreia no festival. Com guturais expressivos, a cantora ainda mistura pop e experimentalismo em suas músicas.

O trio Black Pantera convida Nervosa para performance que unirá peso e precisão.

O início do dia serpa com Malvada, que convida Day Limns. A proposta do show é trazer músicas das mais diversas vertentes do rock contemporâneo.