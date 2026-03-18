Breno é eliminado do BBB 26; veja o porcentual

Breno saiu nesta terça-feira, 17, do BBB 26. O pipoca levou a pior na votação do público, com 58,96% dos votos. Ele disputava o Paredão com Ana Paula Renault e Leandro, que acumularam 25,17% e 15,87% dos votos, respectivamente.

No discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse que o Paredão falava de "segunda chance". "Você sabia do jogo arriscado, você sabia do perigo. [...] Que benção é receber uma segunda chance, porque muitas pessoas não têm", disse.

Natural de Contagem, em Minas Gerais, Breno não foi escolhido pelo público na Casa de Vidro do Sudeste, sendo preterido por Marcel Lucena. O advogado, no entanto, desistiu do programa antes de ele começar e a vaga remanescente ficou com o participante agora eliminado.

Porcentagem de votos

Na edição de 2026, o programa está utilizando um novo sistema de votação: o Voto Único, onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão, agora conta 70% de peso no resultado. O Voto Torcida, onde é possível votar várias vezes por Paredão, contou com 30% de peso. O resultado da eliminação é a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos. Veja as porcentagens:

Breno

- Média: 58,96%

- Voto Único: 54,08%

- Voto da Torcida: 70,33%

Ana Paula Renault

- Média: 25,17%

- Voto Único: 26,23%

- Voto da Torcida: 22,71%

Leandro

- Média: 15,87%

- Voto Único: 19,69%

- Voto da Torcida: 6,96%

Relembre a formação do Paredão

A formação do nono Paredão aconteceu em etapas e começou ainda no sábado 14, com os participantes divididos em grupos de Pedra, Papel e Tesoura.

Cada grupo precisou indicar alguém de outra equipe: o grupo Pedra colocou Leandro Boneco na berlinda, o grupo Papel indicou Jonas, e o grupo Tesoura escolheu Ana Paula Renault.

No domingo 15, a dinâmica continuou. O anjo da semana, Breno, imunizou Samira. Já o líder Alberto Cowboy indicou o próprio Breno direto ao Paredão.

Na votação da casa, Solange Couto foi a mais votada e também entrou na berlinda. Em seguida, uma reviravolta, Jordana usou um poder especial e salvou Jonas da disputa.

Com isso, restaram na berlinda Ana Paula Renault, Leandro Boneco, Solange Couto e Breno. Na Prova Bate e Volta, Solange levou a melhor e escapou da eliminação.