Mulher morre e mais de 100 pessoas buscam hospital após comerem em pizzaria na Paraíba

Uma mulher morreu na manhã desta terça-feira, 17, na cidade de Pombal, no interior da Paraíba, com sintomas de intoxicação alimentar. Nos últimos dias, mais de uma centena de pessoas apresentaram sintomas semelhantes e procuraram atendimento médico na cidade após comerem em um mesmo estabelecimento, a pizzaria La Favoritta.

O Estadão tentou contato com a defesa da pizzaria La Favoritta, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Segundo o Hospital Regional Senador Rui Carneiro, o principal da cidade, no local foram registrados 74 atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com suspeita de intoxicação alimentar nos dias 15 e 16 de março. Outros pacientes buscaram ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, totalizando 113 pacientes.

O hospital informou que todos os pacientes receberam assistência, com avaliação, medicação e orientações. Entre eles estava a mulher de 44 anos que acabou falecendo. Ela deu entrada no hospital na segunda-feira, 16, com um quadro de diarreia, vômitos e dor abdominal.

A unidade de saúde afirmou que a paciente apresentou rápida evolução clínica e foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já em estado geral gravíssimo, e teve a morte confirmada às 8h59 desta terça.

A pizzaria onde os pacientes teriam comido foi vistoriada pela Vigilância Sanitária municipal na segunda-feira e pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba (Agevisa-PB) na terça. O restaurante foi interditado. Segundo a Agevisa, o estabelecimento não armazenava os alimentos de forma adequada e foi identificada a presença de insetos.

A secretária Municipal de Saúde, Luciana Melo, informou que a Vigilância Sanitária do município foi notificada ainda no domingo e realizou a inspeção com recolhimento de materiais para análise no Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB). O prazo estimado para a conclusão dos laudos é de cerca de uma semana. Segundo a secretaria, apenas uma pessoa permanece internada, e todas as outras já receberam alta.

Pombal tem 32 mil habitantes segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e fica a 376 quilômetros de João Pessoa. É a quarta cidade mais antiga da Paraíba.