Aeroporto de Guarulhos inaugura espaço próprio para embarque em carros de aplicativo

O Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos terá, a partir desta quarta-feira, 18, uma nova área para embarque de passageiros em carros por aplicativo.

O espaço, batizado de praça Pick Up, contará com mais de 100 vagas exclusivas, distribuídas em 24 zonas de embarque, informou a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto.

Uma equipe de assistentes e fiscais será mobilizada para apoiar clientes e parceiros de mobilidade no momento do embarque.

De acordo com a empresa, o espaço foi criado para oferecer mais conforto e segurança a passageiros e motoristas, além de permitir que os viajantes encontrem o carro solicitado com maior agilidade.

Outra vantagem apontada pela concessionária é a possibilidade de redução no trânsito nas áreas de chegada ao aeroporto, já que os carros por aplicativo representam 50% do total de veículos que circulam no local, segundo a GRU Airport.

"Com a nova praça de pick-up para aplicativos de transporte, as operações de embarque e desembarque ganharão mais eficiência, fluidez, segurança e, sobretudo, conforto", afirmou em nota Claudio Ferreira, diretor de Clientes e Novos Negócios da GRU Airport.

A praça Pick Up será administrada pela empresa Amos (Airport Mobility Solutions), que firmou parceria com a concessionária para a gestão do espaço.

"Serão 24 zonas de embarque dedicadas exclusivamente aos aplicativos de transporte, com capacidade entre quatro e seis vagas cada", informou a empresa em comunicado.

"A ação reforça o compromisso da concessionária de investir continuamente em infraestrutura, inovação e organização operacional para acompanhar o crescimento da demanda e oferecer uma experiência cada vez mais eficiente, confortável e segura para viajantes, motoristas e todos que utilizam o maior aeroporto da América Latina", acrescentou a GRU Airport.