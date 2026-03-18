Perseguição seguida de troca de tiros termina com homem preso na Zona Norte

Rio - Uma perseguição seguida de troca de tiros terminou com um homem preso, nesta terça-feira (17), na Avenida Brasil, altura da Penha, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) patrulhavam a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), nas proximidades do Trevo das Margaridas, em Irajá, também na Zona Norte. A equipe fez o retorno na Avenida Brasil e encontraram um carro suspeito.

A corporação destacou que os policiais deram ordem de parada para o veículo, mas os ocupantes fugiram em alta velocidade na pista sentido Centro.

Na altura da Penha, os agentes conseguiram abordar o automóvel. No entanto, dois ocupantes desceram já

atirando, o que gerou um confronto. A dupla fugiu, mas um terceiro envolvido foi preso. O homem estava dentro do carro com uma pistola calibre 9mm, com carregadores alongados e munições.

O veículo havia sido roubado em dezembro de 2025. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).

Funcionária de hospital baleada

A região da Avenida Brasil sofreu com outros episódios de violência nesta terça-feira (17). Uma mulher foi baleada de raspão na perna enquanto caminhava pelo pátio do Hospital Federal de Bonsucesso, ainda na Zona Norte.

A vítima é uma funcionária da unidade. De acordo com a Polícia Militar, ela foi socorrida por colegas e não tem risco de morte. A assessoria do hospital informou que a mulher recebeu alta depois de avaliação na emergência.

"A instituição está prestando toda a assistência necessária, incluindo suporte psicológico à profissional. O funcionamento do hospital permanece mantido, sem prejuízo aos atendimentos", diz a nota.