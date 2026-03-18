'Facelift' sem cirurgia: Anne Hathaway revela truque que usou no Oscar 2026; saiba como copiar

A atriz Anne Hathaway compartilhou nas redes sociais detalhes de sua preparação para o Oscar 2026 e revelou um truque para criar efeito de "facelift" sem cirurgia. Em vídeo gravado nos bastidores, ela aparece enquanto faz cabelo e maquiagem e explica como conseguiu o visual com aparência mais "esticada" no rosto.

Durante o registro, a artista mostra que o principal recurso foi o penteado. Segundo ela, o efeito é obtido ao puxar mechas laterais do cabelo de forma mais justa e prendê-las na parte de trás da cabeça, criando a impressão de pele mais esticada. "O maior segredo", como definiu, ajuda a deixar a aparência "mais acordada".

Além do cabelo, a maquiagem também contribuiu para o resultado. No vídeo, é possível ver a aplicação de base e pó em uma linha diagonal mais clara no rosto.

Com bom humor, Hathaway abre o vídeo fazendo referência ao filme Convenção das Bruxas, ao comentar sobre a "volta" de sua personagem.

Participação no Oscar 2026

Na cerimônia, Anne Hathaway foi uma das apresentadoras da categoria de Melhor Figurino ao lado de Anna Wintour, editora que inspirou a personagem de Meryl Streep em O Diabo Veste Prada.

A premiação na categoria ficou com Frankenstein, que também levou os troféus de Melhor Direção de Arte e Melhor Maquiagem e Cabelo.

Durante a apresentação, Hathaway e Wintour protagonizaram um momento de interação no palco. Ao ser questionada sobre o vestido da atriz, a jornalista evitou comentar diretamente e seguiu com o anúncio dos indicados, gerando risadas do público.