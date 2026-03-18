Por que Breno foi eliminado do BBB 26? Ao não se aliar a ninguém, participante sobrou no jogo

Com 58,96% dos votos, o pipoca Breno Corã se tornou o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 26 nesta terça-feira, 17. No Paredão, ele enfrentou a veterana Ana Paula Renault, que levou 25,17% dos votos, e o pipoca Leandro Boneco, que acumulou 15,87%.

O modelo foi indicado à berlinda pelo líder Alberto Cowboy, que justificou o voto ao afirmar que Breno é "uma pessoa que me mandou [ao Paredão] há duas semanas". "Não é nada pessoal. É um jogador muito forte", explicou o veterano.

Aos 33 anos, Breno penou para entrar na casa mais vigiada do País. Natural de Contagem, em Minas Gerais, o participante não foi escolhido pelo público na Casa de Vidro do Sudeste, sendo preterido por Marcel Lucena. O advogado, no entanto, desistiu do programa antes de ele começar e a vaga remanescente ficou com Breno.

Ao longo da atual temporada, Breno se destacou ao navegar por diferentes grupos da casa, sem jamais se estabelecer de fato em um. Essa, no entanto, também seria o motivo que o levaria a ser eliminado. No começo do jogo, fez parte da aliança de Marciele, Maxiane e Marcelo com Ana Paula Renault e Milena. Quando o grupo rachou, passou a jogar somente com os pipocas, mas manteve um diálogo aberto com o restante da casa.

Ao sentir que não era mais prioridade de Jordana, Marciele e Maxiane, questionou as sisters e rompeu a aliança com elas. Seja por conveniência ou por afinidade, passou a se aliar aos grupos de Ana Paula e Babu Santana. À medida que os veteranos passaram a brigar, no entanto, continuou a transitar entre ambos os grupos. O participante, porém, foi bastante criticado nas redes sociais por não definir sua aliança - seja com Ana Paula, seja com Babu.

A relação do pipoca com a veterana, inclusive, deu o que falar aqui fora. No começo do programa, alguns comentários de Breno para Ana Paula foram considerados pesados demais. Entre afagos e críticas, os dois mantiveram uma relação complexa, que não era de aliança, mas também não era de rivalidade. O pipoca, por exemplo, concordou com algumas comparações que Babu fez entre Ana Paula e Karol Conká. Breno, no entanto, também apontou que o veterano estava exagerando na problematização social dentro do programa.

O momento de maior destaque do pipoca foi o Quarto Secreto, quando ele foi escolhido para o Paredão Falso. A opção do público por Breno, no entanto, não foi motivada por paixão, mas sim por falta de opção. Ele enfrentou Jordana e Cowboy na berlinda falsa, dois rivais de Ana Paula - que detém a maior popularidade da edição. Com isso, a escolha por ele foi mais pragmática do que qualquer outra coisa.

Breno, no entanto, não soube aproveitar a chance dada pelo público. O participante não ouviu nada de muito revelador durante sua estadia no Quarto Secreto e, quando teve a oportunidade de chamar outra pessoa para acompanhá-lo, escolheu Juliano Floss. Os dois retornaram à casa, mas não trouxeram grandes revelações ou informações secretas para os demais participantes.

Com a eliminação de Babu Santana, Breno optou por se manter independente e não se aliar à Ana Paula, Milena, Samira e Juliano. Apesar de manter relação amistosa com todos, boa parte da torcida da veterana desconfia do jogo do modelo. Ao cair com Ana Paula no Paredão, o modelo se tornou o alvo prioritário da torcida da ex-BBB. Até o momento, todos os rivais de Ana Paula - Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Maxiane e Babu Santana - foram eliminados quando caíram na berlinda.