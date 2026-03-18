Alanis Guillen: Entenda controvérsia com Giovanna Reis, namorada da atriz de 'Três Graças'

O nome de Alanis Guillen passou a circular nas redes sociais nos últimos dias, a atriz que atualmente interpreta Lorena em Três Graças, passou a repercutir após uma polêmica envolvendo sua namorada, Giovanna Reis.

A produtora, que mantém um relacionamento com a Alanis desde 2025, virou assunto após o resgate de supostas publicações antigas com conteúdos considerados preconceituosos. O caso rapidamente ganhou destaque no X e mobilizou internautas.

O que motivou a repercussão

A controvérsia começou quando usuários resgataram prints de mensagens atribuídas a um perfil antigo de Giovanna. As postagens, que teriam sido feitas por volta de 2012, apresentam falas com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico.

Entre os trechos que viralizaram, está a frase: "Porque negro é legal só às vezes, aprendam", além de comentários ofensivos direcionados a figuras públicas.

A circulação do material gerou forte reação nas redes, impulsionando o nome da produtora aos assuntos mais comentados.

Autoria não foi confirmada

Apesar da ampla repercussão, até o momento não há confirmação pública de que as postagens tenham sido feitas de fato por Giovanna Reis. Também não houve pronunciamento oficial por parte dela sobre o caso e nem de Alanis.

Após a polêmica ganhar força, a produtora desativou sua conta no Instagram, o que intensificou ainda mais as especulações e o debate online.

Quem é Giovanna Reis?

Carioca, Giovanna Reis atua como produtora e gerente de projetos em um estúdio de arte e design. Discreta nas redes sociais, ela passou a ganhar maior visibilidade após assumir o relacionamento com Alanis Guillen.

O namoro se tornou público no Dia dos Namorados de 2025, quando a atriz compartilhou uma foto ao lado da companheira. Desde então, as duas mantinham aparições pontuais juntas, sem grande exposição.

Momento profissional de Alanis

A polêmica ocorre em um momento de destaque na carreira de Alanis. A atriz está no ar na novela Três Graças, onde interpreta uma das personagens centrais da trama.

Conhecida também por viver Juma Marruá no remake de Pantanal, Alanis consolidou seu nome como um dos destaques da nova geração de atores da televisão brasileira. É justamente nesse momento de visibilidade que a polêmica ganha ainda mais proporção, ampliando o alcance do assunto nas redes.

Além da indignação de parte dos internautas, relatos de pessoas que afirmam conhecer Giovanna também começaram a circular, reforçando a discussão online.