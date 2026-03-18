Stênio Garcia, que está processando as filhas, ganhou projeção nacional em trabalhos na TV

O ator Stênio Garcia, de 94 anos, voltou ao noticiário após ingressar com uma ação judicial contra as filhas, em um processo que envolve um imóvel no Rio de Janeiro e um pedido de indenização milionária. Com uma trajetória extensa na televisão, no teatro e no cinema, ele é um dos nomes mais conhecidos da dramaturgia brasileira.

Nascido em 1932, Stênio Garcia iniciou a carreira artística no teatro, ainda jovem. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória marcada por trabalhos em diferentes linguagens, incluindo cinema e televisão.

Trajetória na televisão

Foi na TV que o ator ganhou projeção nacional, especialmente por seus trabalhos na TV Globo, onde participou de diversas novelas e séries. Ao longo das décadas, esteve em produções de diferentes gêneros, interpretando desde personagens dramáticos até papéis com viés cômico.

Entre os trabalhos mais lembrados está a série Carga Pesada, na qual interpretou o caminhoneiro Bino, ao lado de Antônio Fagundes. A produção se tornou uma das mais populares da televisão brasileira e marcou gerações.

Outro destaque foi sua participação em O Clone, exibida no início dos anos 2000, além de trabalhos em Duas Caras e Caminho das Índias.

Caso judicial

A ação judicial movida pelo ator contra as filhas, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan, foi iniciada em outubro de 2025 e tem como foco um apartamento localizado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

Em nota enviada ao Estadão, o artista explica que ele possui direito de usufruto vitalício sobre o apartamento, mas afirma que as filhas estariam ocupando o local de maneira irregular e se recusando a devolver a posse.

Diante disso, ele pede à Justiça o reconhecimento formal desse direito e a chamada imissão na posse, que permitiria retomar o controle do bem.

A ação também inclui um pedido de indenização por perdas e danos. Segundo o relato, o ator teria deixado de obter renda com o imóvel - como em uma possível locação - durante o período em que não teve acesso ao espaço. O valor da causa foi fixado em R$ 2,5 milhões.

Além da disputa patrimonial, o processo traz alegações de ordem pessoal. Stênio Garcia afirma enfrentar dificuldades financeiras após o fim de seu contrato com a TV Globo, passando a depender exclusivamente da aposentadoria. Ele também relata não receber apoio das filhas para despesas médicas e aponta um distanciamento na relação familiar.

O ator chegou a solicitar uma liminar para acelerar a retomada do imóvel, mas o pedido foi negado. Por ter mais de 60 anos, o caso tramita com prioridade na Justiça. Até o momento, não houve manifestação pública das filhas sobre as acusações.