Ônibus é queimado em reação à operação policial no Morro dos Prazeres

O chefe do tráfico Claudio Augusto dos Santos, conhecido como Jiló dos Prazeres, foi morto na operação junto com seis suspeitos, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). O morador Leandro Silva Souza também foi morto no tiroteio.

O comandante-geral da PMERJ, Marcelo de Menezes Nogueira, disse que o esconderijo de Jiló e sua quadrilha foi localizado nessa terça-feira (17) e ele determinou que a operação fosse realizada hoje.

“Houve grande enfrentamento com apreensão de revólveres, fuzis, granadas. A PM ficará por tempo indeterminado naquela região.”

Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o Túnel Santa Bárbara está interditado no acesso pelo Elevado 31 de Março, na altura da Avenida Salvador de Sá por onde é feito o desvio. “Motorista, saindo do Centro para Zonal Sul, prefira Túnel Rebouças ou Aterro do Flamengo”, alerta o COR-Rio.



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De acordo com o Rio Ônibus, dez linhas foram impactadas, sofrendo desvios de itinerário no Rio Comprido e em Santa Teresa: