Ney Matogrosso divulga últimas imagens da mãe, que morreu aos 103 anos

Ney Matogrosso postou um vídeo em suas redes sociais que mostra o que ele diz ser "os últimos sorrisos" de sua mãe, Beita de Souza Pereira, que morreu nesta terça-feira, 17, aos 103 anos. Nas imagens, a mãe do cantor aparece em uma cama hospitalar. Ao lado dela, está a atriz Maitê Proença, que canta e dança, arrancando sorrisos de Beita.

Dona Beita, como era chamada pelos fãs de Ney, morava com o cantor na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa de sua morte não foi divulgada. O Estadão apurou que, apesar da idade, não ela apresentava problemas graves de saúde, mas que, devido a quedas de pressão nos últimos tempos, precisou de atendimento médico.

Em declarações recentes, Ney afirmou que, por vezes, a mãe já não o reconhecia mais. Ele também contou que até os 100 anos a matriarca o ajudava a cuidar de seu sítio em Saquarema, no interior do Rio.

O cantor não divulgou informações sobre velório e enterro de dona Beita.