O que se sabe sobre morte de mulher após comer em pizzaria na Paraíba

Uma mulher morreu na manhã de terça-feira, 17, na cidade de Pombal, no interior da Paraíba, com sintomas de intoxicação alimentar. Além dela, outras 113 pessoas buscaram atendimento após comerem na pizzaria La Favoritta. O dono do estabelecimento disse em vídeo que "não teve intenção de machucar ninguém" e declarou que "não sabe o que aconteceu".

O que aconteceu?

A mulher foi à pizzaria no domingo, 15, e deu entrada no Hospital Regional Senador Rui Carneiro, no dia seguinte, com um quadro de diarreia, vômitos e dor abdominal. Segundo a unidade de saúde, a paciente apresentou rápida evolução clínica e foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já em estado geral gravíssimo, e teve a morte confirmada às 8h59 de terça.

Além dela, foram registrados 74 atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com suspeita de intoxicação alimentar no domingo e na segunda-feira, 16. Outros pacientes buscaram ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, totalizando 113 pacientes.

A pizzaria onde os pacientes teriam comido foi vistoriada pela Vigilância Sanitária municipal, na segunda-feira, e pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba (Agevisa-PB), na terça, e segue no aguardo dos resultados das amostras colhidas.

O que diz a pizzaria?

O empresário Marcos Antônio, 24 anos, lamenta a morte da mulher de 44 anos e diz que está contribuindo com as investigações.

Marcos, que trabalha há seis anos com pizzaria, afirmou que "todos nós queremos respostas", em seguida afirmou que não teve intenção de machucar ninguém e declarou que "não sabe o que aconteceu".

Enquanto isso, o restaurante foi interditado. Segundo a Agevisa, o estabelecimento não armazenava os alimentos de forma adequada e foi identificada a presença de insetos.

A secretária Municipal de Saúde, Luciana Melo, informou que a Vigilância Sanitária do município foi notificada ainda no domingo e realizou a inspeção com recolhimento de materiais para análise no Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB). O prazo estimado para a conclusão dos laudos é de cerca de uma semana. Segundo a secretaria, apenas uma pessoa permanece internada, e todas as outras já receberam alta.

Pombal tem 32 mil habitantes segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e fica a 376 quilômetros de João Pessoa. É a quarta cidade mais antiga da Paraíba.