Alanis Guillen confirma fim do namoro com Giovanna Reis após polêmica por falas preconceituosas

A atriz Alanis Guillen, que interpreta Lorena em Três Graças, confirmou na tarde desta quarta-feira, 18, o fim de seu relacionamento com a produtora Giovanna Reis. As duas estavam juntas desde 2025, mas o resgate de supostas publicações antigas de Giovanna com conteúdos considerados preconceituosos acabou colocando fim ao namoro. A informação foi publicada pela atriz nos stories do seu perfil no Instagram.

"Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento", escreveu Alanis em seu Instagram. "Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito", pontuou.

O caso ganhou destaque no X, o antigo Twitter, e mobilizou internautas. A controvérsia começou quando usuários resgataram prints de mensagens atribuídas a um perfil antigo de Giovanna. As postagens, que teriam sido feitas por volta de 2012, apresentam falas com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico.

Entre os trechos que viralizaram, está a frase: "Porque negro é legal só às vezes, aprendam", além de comentários ofensivos direcionados a figuras públicas. A circulação do material gerou forte reação nas redes, impulsionando o nome da produtora aos assuntos mais comentados.

"Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza", finalizou Alanis em seu comunicado. Após a polêmica ganhar força, a produtora desativou sua conta no Instagram, o que intensificou ainda mais as especulações e o debate online. Giovanna Reis ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Quem é Giovanna Reis?

Carioca, Giovanna Reis atua como produtora e gerente de projetos em um estúdio de arte e design. Discreta nas redes sociais, ela passou a ganhar maior visibilidade após assumir o relacionamento com Alanis Guillen.

O namoro se tornou público no Dia dos Namorados de 2025, quando a atriz compartilhou uma foto ao lado da companheira. Desde então, as duas mantinham aparições pontuais juntas, sem grande exposição.