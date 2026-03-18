Projetos brasileiros são selecionados no Programa CPLP Audiovisual

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) divulgou nesta quarta-feira (18) a relação dos selecionados na terceira edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV III).

O anúncio foi feito em evento realizado na sede da CPLP, em Lisboa (Portugal) e os resultados podem ser conferidos no site oficial da Comunidade.

O PAV III premiou 25 projetos, sendo sete longas-metragens com duração de 52 minutos e 18 curtas-metragens com duração entre 15 e 30 minutos, nas categorias documentário e ficção. Para financiamento de produção, cada projeto de longa-metragem receberá 65 mil euros e os curtas-metragens receberão 18 mil euros.

Foram escolhidas quatro obras brasileiras, sendo um longa e três curtas:

Diáspora Z, de Ana Karina Fernandes da Paz (longa-metragem);

Roda Saia, de Renata Prado de Moraes (curta-metragem);

Praia Mansa, de Carlos Arthur Leite Sousa (curta-metragem) e

Washington Novaes, memórias de um jornalista de plantão, de João Henrique da Costa Novaes.

Segundo a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, a retomada do Programa CPLP Audiovisual marca mais um passo do Brasil como protagonista na cena audiovisual internacional.

“Do ponto de vista da EBC, é fundamental ampliar diálogos com as TVs públicas do mundo e fomentar esta rede de troca e produção de conteúdo de língua portuguesa. As obras escolhidas vão contribuir para o aprofundamento da qualificação do conteúdo da TV Brasil”, comemorou.



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Fases

O processo de seleção do PAV III decorreu em duas fases. Em uma primeira fase de pré-seleção, a partir do lançamento de Convocatórias Nacionais, foram classificados 79 projetos dentre os 591 inscritos, por meio de júris nacionais compostos em cada estado-membro da CPLP.

A título de premiação, os projetos classificados receberam oficinas de capacitação e desenvolvimento ministradas por roteiristas e produtores executivos com larga experiência, contratados pelo programa. Essas oficinas proporcionaram um consistente processo de aprimoramento técnico e artístico dos projetos pré-selecionados, em diálogo criativo entre seus realizadores e produtores.

Para a fase final de seleção, foi composto um júri internacional que reuniu cineastas e produtores de grande expressão, como: Laís Bodanski, Joel Zito Araújo, Pedro Pimenta, André Graça, Di Moretti, Aleksei Abib e André Graça, além dos colaboradores da Unidade Técnica do Programa CPLP Audiovisual Mauro Garcia, Mario Borgneth, Roberto Tibiriçá e Leonardo Matheus.

Os 25 projetos premiados serão contratados pela CPLP e iniciarão os respectivos períodos de produção no dia 1º de maio, tendo suas estreias mundiais programadas a partir de março de 2027 por meio da rede de emissoras públicas de televisão dos nove estados-membros da CPLP, o que inclui a TV Brasil.

Sobre o CPLP Audiovisual

O CPLP Audiovisual é uma iniciativa que busca fortalecer a cooperação audiovisual no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Mais do que financiar obras pontuais, o programa busca estruturar um ecossistema audiovisual comum, reduzindo assimetrias entre os países, ampliando o acesso do público a conteúdos em língua portuguesa e reforçando o audiovisual como instrumento de integração e diplomacia cultural, além de desenvolvimento econômico.

Esta edição do Programa dividiu-se em três eixos: a seleção de projetos das linhas DOCTV (documentários) e FICTV (ficção), o Programa Nossa Língua e o Painel Audiovisual da CPLP, para mapeamento de dados sobre o setor audiovisual no bloco.

A terceira edição do Programa CPLP Audiovisual foi realizada a partir de recursos financeiros aportados pelo Brasil, Portugal e Angola - países que formam a coordenação executiva do programa, cujo gerenciamento operacional está a cargo de unidade técnica implantada pelo Secretariado Executivo da CPLP junto ao Instituto de Conteúdos Audiovisuais brasileiros (ICAB). A retomada do investimento brasileiro acontece após seis anos.

Para além do Edital, o Programa CPLP Audiovisual desenvolve ações de formação e capacitação, além de articular produtores independentes e televisões públicas da comunidade lusófona com a implantação da Rede CPLP Audiovisual.

O PAV configura-se em uma experiência única de compartilhamento de políticas públicas de fomento ao audiovisual, compartilhada pelos estados-membros de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, e Timor Leste.