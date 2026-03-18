Chuva coloca SP em estado de atenção; Defesa Civil emite alerta para zonas oeste e norte

A chuva que atinge São Paulo coloca a cidade em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira, 18. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, o temporal afeta as zonas norte, oeste, leste o centro e a Marginal Pinheiros.

Por volta das 16h, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para os bairros das zonas norte e oeste.

De acordo com a Climatempo, a tendência é que a sensação de abafamento persista na capital paulista até o último dia do verão, na sexta-feira, 20.

Os últimos dias da estação devem ter sol pela manhã, rápida elevação das temperaturas e chuva em pancadas isoladas entre a tarde e a noite, como é comum nesta época.

A Climatempo informou ainda que, entre quarta-feira e quinta-feira, 19, a propagação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, combinada com a manutenção do aporte de umidade, também contribui para o aumento das instabilidade em toda a região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o banco de dados do CGE, São Paulo já acumulou, até o momento, 112,4 milímetros de chuva neste mês, o que corresponde a aproximadamente 64,1% da média esperada para março, de 175,3 milímetros.