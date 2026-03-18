2ª temporada de 'Cangaço Novo', série com Alice Carvalho, ganha trailer

Cangaço Novo acaba de ganhar seu primeiro trailer da 2ª temporada. A série do Prime Video chega ao streaming no dia 24 de abril.

Com os sete episódios disponíveis no mesmo dia, a próxima etapa do programa traz conflitos ainda mais intensos, ambientados no sertão do Brasil. Os irmãos Vaqueiro planejam um grande assalto em uma história com vingança.

Além de Alice Carvalho na pele de Dinorah, Allan Souza Lima, como Ubaldo e Thainá Duarte vivendo Dilvânia, a 2ª temporada de Cangaço Novo ainda traz Xamã em seu elenco. Agora, os personagens se veem em meio a uma disputa com os Maleiros.

Dilvânia refugia-se em sua fé e fica à frente da liderança espiritual da Irmandade. Enquanto isso, Ubaldo e Dinorah enfrentam Gastão Maleiro (Bruno Belarmino) e Paulino Leite (Daniel Porpino) em uma disputa para acabar com a corrupção e violência que assolam Cratará.

A prévia da nova temporada é embalada por Línguas e Léguas, composição original e exclusiva de Russo Passapusso, Ubiratan Marques e Alice Carvalho. A interpretação da música fica a cargo do BaianaSystem e Carvalho. A trilha sonora, feita pela banda, estará disponível em versão EP a partir de 27 de abril.

Com produção de Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes, e Amblin Entertainment, Cangaço Novo teve direção geral Fábio Mendonça e direção de Caito Ortiz. A série é uma criação de Mariana Bardan e Eduardo Melo.