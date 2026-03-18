Câmara aprecia projeto que vincula bolsistas de pós-graduação à Previdência

A Câmara dos Deputados aprecia nesta quarta-feira, 18, um projeto de lei que inclui como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na categoria de contribuintes individuais, os bolsistas de mestrado e doutorado, matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes), e os bolsistas de pós-doutorado, matriculados em programas de pesquisa aprovados por agências de fomento oficiais. O relator é o deputado Ricardo Galvão (Rede-SP).