Câmara de SP aprova em 1ª votação troca de nome da Rua Peixoto Gomide

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação nesta quarta-feira, 18, a troca do nome da Rua Peixoto Gomide, localizada entre os bairros Bela Vista e Jardim Paulistano, na região central da capital, para Rua Sophia Gomide.

Para a mudança ocorrer, o projeto de lei ainda precisa ser aprovado em 2ª votação e sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O nome da via homenageia o político Francisco de Assis Peixoto Gomide Júnior, que, em 1906, matou a própria filha, Sophia Gomide, às vésperas do casamento dela. Peixoto Gomide, então senador por São Paulo, suicidou-se em seguida.

O projeto de lei é de autoria das vereadoras Luna Zarattini (PT) e Silvia Ferraro (Psol). A proposta determina que a rua seja rebatizada com o nome da vítima, Sophia Gomide, para promover uma "reparação histórica".

Em 1914, a Câmara Municipal homenageou o senador ao aprovar um projeto que batizou uma das travessas da Avenida Paulista com o nome de Peixoto Gomide. "Sophia sequer foi citada ou recebeu qualquer homenagem", dizem as parlamentares.

Os motivos que levaram ao crime são incertos. De acordo com a pesquisadora Maíra Rosin, que fez um levantamento de ruas batizadas com nomes de homens que assassinaram esposas, amantes e filhas, em trecho citado pelas vereadoras, jornais da época atribuíram o assassinato a "uma alucinação" de Peixoto Gomide.