Morador morre depois de ser feito refém por bandidos

O morador Leandro Silva Souza morreu baleado após ser feito refém por bandidos dentro da própria casa durante a operação da PM no Morro dos Prazeres.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), as equipes tentavam uma negociação quando foram atacadas a tiros e reagiram. Na residência, o morador acabou baleado pelos criminosos e não resistiu.

"Numa ação covarde, eles entraram na residência, colocaram um casal como reféns e no momento que a gente estava buscando uma solução pacífica, uma negociação, houve disparos de dentro da residência, na qual o senhor Leandro acabou sofrendo o primeiro tiro na região da cabeça. Nossa tropa então respondeu imediatamente o fogo e houve a neutralização desses seis criminosos", explicou o coronel.