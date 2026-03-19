Onde é feriado em 19 de março? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data

O calendário de feriados no Brasil inclui inúmeras datas religiosas, como o Dia de São José, celebrado nesta quinta-feira, 19. O santo da Igreja Católica é considerado padroeiro de centenas de cidades e, por essa razão, a data é feriado ou ponto facultativo em localidades de Norte a Sul do País. No Amapá, a Lei Estadual nº 667/2002 estabelece feriado em todas as cidades do Estado. No Ceará, segundo o Decreto Estadual nº 36.476/2025, a data é ponto facultativo.
Segundo a crença do catolicismo, José era carpinteiro, pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. Para os fiéis, o santo é considerado protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica, e simboliza proteção, fé e dedicação no lar e no trabalho.
Em algumas cidades do País, o dia em prol do santo coincide com o aniversário de emancipação política, como em São José, no Estado de Santa Catarina, e em Flora Rica,em São Paulo.
Lista completa de cidades com feriado em 19 de março
Alagoas
Canapi: Dia de São José
Marechal Deodoro: Dia de São José
Porto Calvo: Dia de São José
São José da Laje: Dia de São José
São José da Tapera: Dia de São José
Amazonas
Pauini: aniversário de emancipação política
Amapá
Amapá: Dia de São José
Calçoene: Dia de São José
Cutias: Dia de São José
Ferreira Gomes: Dia de São José
Itaubal: Dia de São José
Laranjal do Jari: Dia de São José
Macapá: Dia de São José
Mazagão: Dia de São José
Oiapoque: Dia de São José
Pedra Branca do Amapari: Dia de São José
Porto Grande: Dia de São José
Pracuúba: Dia de São José
Santana: Dia de São José
Serra do Navio: Dia de São José
Tartarugalzinho: Dia de São José
Vitória do Jari: Dia de São José
Bahia
Água Fria: Dia de São José
Aporá: Dia de São José
Capela do Alto Alegre: Dia de São José
Carinhanha: Dia de São José
Gandu: Dia de São José
Ibirataia: Dia de São José
Itabuna: Dia de São José
Itapetinga: Dia de São José
João Dourado: Dia de São José
Jussara: Dia de São José
Mortugaba: Dia de São José
Mucuri: Dia de São José
Sento Sé: Dia de São José
Una: Dia de São José
Várzea da Roça: Dia de São José
Ceará
Acopiara: Dia de São José
Aquiraz: Dia de São José
Aracati: Dia de São José
Barro: Dia de São José
Boa Viagem: Dia de São José
Campos Sales: Dia de São José
Cascavel: Dia de São José
Catarina: Dia de São José
Catunda: Dia de São José
Caucaia: Dia de São José
Chorozinho: Dia de São José
Crato: Dia de São José
Eusébio: Dia de São José
Farias Brito: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Fortaleza: Dia de São José
Fortim: Dia de São José
Granja: Dia de São José
Horizonte: Dia de São José
Icapuí: Dia de São José
Ico: Dia de São José
Iguatu: Dia de São José
Ipaumirim: Dia de São José
Itapiúna: Dia de São José
Jaguaretama: Dia de São José
Lavras da Mangabeira: Dia de São José
Limoeiro do Norte: Dia de São José
Maracanaú: Dia de São José
Maranguape: Dia de São José
Milha: Dia de São José
Missão Velha: Dia de São José
Morada Nova: Dia de São José
Nova Russas: Dia de São José
Palhano: Dia de São José
Paracuru: Dia de São José
Pindoretama: Dia de São José
Potengi: Dia de São José
Quixadá: Dia de São José
Quixeré: Dia de São José
Redenção: Dia de São José
Senador Pompeu: Dia de São José
Tianguá: Dia de São José
Ubajara: Dia de São José
Umirim: Dia de São José
Uruburetama: Dia de São José
Espírito Santo
Águia Branca: Dia de São José
Alto Rio Novo: Dia de São José
Fundão: Dia de São José
Governador Lindenberg: Dia de São José
Mimoso do Sul: Dia de São José
São José do Calçado: Dia de São José
Goiás
Inaciolândia: Dia de São José
Inhumas: Dia de São José
Mossamedes: Dia de São José
Niquelândia: Dia de São José
Planaltina: aniversário de emancipação política
Porteirão: Dia de São José
Vianópolis: Dia de São José
Maranhão
Caxias: Dia de São José
Duque Bacelar: Dia de São José
Humberto de Campos: Dia de São José
Lagoa da Pedra: Dia de São José
Pastos Bons: Dia de São José
São José de Ribamar: Dia de São José
Timon: Dia de São José
Minas Gerais
Além Paraíba: Dia de São José
Alto Rio Doce: Dia de São José
Barra Longa: Dia de São José
Bicas: Dia de São José
Botelhos: Dia de São José
Cabeceira Grande: Dia de São José
Capetinga: Dia de São José
Caraí: Dia de São José
Confins: Dia de São José
Congonhal: Dia de São José
Conselheiro Pena: Dia de São José
Córrego Danta: Dia de São José
Fama: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Itajubá: Dia de São José
Itamonte: Dia de São José
Itueta: Dia de São José
Itumirim: Dia de São José
Jaboticatubas: Dia de São José
Medeiros: Dia de São José
Muzambinho: Dia de São José
Nova Era: Dia de São José
Paraisópolis: Dia de São José
São Francisco: Dia de São José
São José da Barra: Dia de São José
São José da Lapa: Dia de São José
São José da Varginha: Dia de São José
São José do Alegre: Dia de São José
São José do Divino: Dia de São José
São José do Goiabal: Dia de São José
São José do Jacuri: Dia de São José
São José do Mantimento: Dia de São José
Tocantins: Dia de São José
Tumiritinga: Dia de São José
Mato Grosso do Sul
Cassilândia: Dia de São José
Coxim: Dia de São José
Guia Lopes da Laguna: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Itaporã: Dia de São José
Ponta Porã: Dia de São José
Ribas do Rio Pardo: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Mato Grosso
Alto Paraguai: Dia de São José
Alto Taquari: Dia de São José
Juara: Dia de São José
São José do Rio Claro: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Vila Bela da Santíssima Trindade: Dia de São José e aniversário da cidade
Pará
Acará: Dia de São José
Castanhal: Dia de São José
Tucuruí: Dia de São José
Paraíba
Juazeirinho: Dia de São José
Montadas: Dia de São José
Paulista: Dia de São José
São José de Piranhas: Dia de São José
Pernambuco
Abreu e Lima: Dia de São José
Água Preta: Dia de São José
Amaraji: Dia de São José
Angelim: Dia de São José
Betânia: aniversário de emancipação política
Bezerros: Dia de São José
Bodocó: Dia de São José
Brejo da Madre de Deus: Dia de São José
Capoeiras: Dia de São José
Carpina: Dia de São José
Chã Grande: Dia de São José
Custódia: Dia de São José
Dormentes: Dia de São José
Feira Nova: Dia de São José
Frei Miguelinho: Dia de São José
Ingazeira: Dia de São José
Iguaracy: Dia de São José
Inajá: Dia de São José
Joaquim Nabuco: Dia de São José
Passira: Dia de São José
Rio Formoso: Dia de São José
São José da Coroa Grande: Dia de São José
São José do Belmonte: Dia de São José
São José do Egito: Dia de São José
Surubim: Dia de São José
Venturosa: Dia de São José
Vertentes: Dia de São José
Piauí
Altos: Dia de São José
Inhuma: Dia de São José
Paraná
Alto Piquiri: Dia de São José
Antônio Olinto: Dia de São José
Assaí: Dia de São José
Cambira: Dia de São José
Campo Mourão: Dia de São José
Castro: Dia de São José e aniversário da cidade
Diamante do Norte: Dia de São José
Enéas Marques: Dia de São José
Guaporema: Dia de São José
Imbaú: Dia de São José
Jaguapitã: Dia de São José
Pontal do Paraná: Dia de São José
Rancho Alegre d'Oeste: Dia de São José
Rio Bonito do Iguaçu: aniversário de emancipação política
Rolândia: Dia de São José
Santa Amélia: Dia de São José
São José da Boa Vista: Dia de São José
São José das Palmeiras: Dia de São José
São José dos Pinhais: Dia de São José
Saudade do Iguaçu: aniversário de emancipação política
Rio de Janeiro
Cardoso Moreira: Dia de São José
Itaperuna: Dia de São José
Itatiaia: Dia de São José
São José de Ubá: Dia de São José
São José do Vale do Rio Preto: Dia de São José
Rio Grande do Norte
Angicos: Dia de São José
Carnaúba dos Dantas: Dia de São José
São José do Campestre: Dia de São José
Rondônia
Monte Negro: Dia de São José
Roraima
Caracaraí: Dia de São José
Mucajaí: Dia de São José
Rio Grande do Sul
Amaral Ferrador: Dia de São José
Barão: Dia de São José
Carlos Gomes: Dia de São José
Cerro Grande do Sul: Dia de São José
Chapada: Dia de São José
Chuvisca: Dia de São José
Constantina: Dia de São José
Coqueiro Baixo: Dia de São José
Erechim: Dia de São José
Hulha Negra: Dia de São José
Ibiraiaras: Dia de São José
Imbé: Dia de São José
Ivorá: Dia de São José
Montauri: Dia de São José
Nova Esperança do Sul: Dia de São José
Paim Filho: Dia de São José
Pedro Osório: Dia de São José
Pinhal da Serra: Dia de São José
Pirapó: Dia de São José
São José das Missões: Dia de São José
São José do Inhacorá: Dia de São José
São José do Ouro: Dia de São José
São José dos Ausentes: Dia de São José
Sério: Dia de São José
Taquari: Dia de São José
Três Cachoeiras: Dia de São José
Santa Catarina
Atalanta: Dia de São José
Botuverá: Dia de São José
Brunópolis: Dia de São José
São José: Dia de São José e aniversário de emancipação política
São José do Cedro: Dia de São José
Timbó Grande: Dia de São José
Treze de Maio: Dia de São José
Sergipe
Campo do Brito: Dia de São José
Canhoba: Dia de São José
Malhador: Dia de São José
Monte Alegre de Sergipe: Dia de São José
São Paulo
Adolfo: Dia de São José
Álvares Machado: Dia de São José e aniversário da cidade
Arandu: aniversário da cidade
Barra Bonita: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Caiuá: Dia de São José
Campos Novos Paulista: Dia de São José
Castilho: Dia de São José
Cerquilho: Dia de São José
Colina: Dia de São José
Corumbataí: Dia de São José e aniversário da cidade
Cravinhos: Dia de São José
Cunha: aniversário da cidade
Elias Fausto: Dia de São José
Estiva Gerbi: Dia de São José
Euclides da Cunha Paulista: Dia de São José
Flora Rica: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Florínea: Dia de São José
Gália: Dia de São José
Guapiara: Dia de São José
Itajobi: Dia de São José
João Ramalho: Dia de São José
Mairinque: Dia de São José
Meridiano: aniversário de emancipação política
Mogi-Mirim: Dia de São José
Morro Agudo: Dia de São José
Murutinga do Sul: Dia de São José
Novo Horizonte: Dia de São José
Orlândia: Dia de São José
Osvaldo Cruz: Dia de São José
Panorama: Dia de São José
Pedranópolis: Dia de São José
Piacatu: Dia de São José
Pongaí: Dia de São José
Ribeirão Pires: Dia de São José e aniversário da cidade
Salesópolis: Dia de São José
São José da Bela Vista: Dia de São José
São José do Barreiro: Dia de São José
São José do Rio Pardo: Dia de São José
São José do Rio Preto: Dia de São José
São José dos Campos: Dia de São José
Severínia: Dia de São José
Taiacu: Dia de São José
Torrinha: Dia de São José
Tocantins
Dianópolis: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Palmas: Dia de São José