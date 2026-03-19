Seleção TV Brasil: conheça os 12 contemplados na linha sobre natureza

Um dos destaques da chamada públicafoi a inclusão de 12 obras sobre natureza e meio ambiente entre os 39 projetos selecionados pela

A linha reuniu produções que somam R$ 21.810.175,00 em investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), e o resultado do edital com os contemplados em todas as categorias foi divulgado em evento realizado em fevereiro, no Rio de Janeiro.

Na linha Natureza e Meio Ambiente, a TV Brasil selecionou séries com linguagem contemplativa e apuro técnico capazes de registrar imagens de alta qualidade para mostrar a diversidade dos biomas, fauna e flora; além de produções que abordam as questões climáticas atuais, como a desigualdade socioambiental e os impactos da emergência do clima em territórios populares e na classe trabalhadora, a partir do paradigma da ciência e tendo o Brasil como cenário.

A diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, ressalta que o tipo de conteúdo proposto pela linha Natureza e Meio Ambiente do Seleção TV Brasil está alinhado ao interesse do público.

“Obras com essa temática possuem excelente aceitação por parte de nossa audiência. Incentivar esse tipo de produção é dialogar com quem nos assiste e também com o que as emissoras públicas de comunicação exibem mundo afora”, diz.

“Além de um mergulho sensorial pela fauna e flora brasileiras, selecionamos obras capazes de provocar reflexão sobre temas urgentes e inadiáveis, como a crise climática e suas consequências. A proposta é conduzir o público por uma jornada de descobertas que revela lugares e cenários de tirar o fôlego, mas trazendo também produções documentais que analisam a dinâmica entre o ser humano e a natureza nesses espaços”, complementa a diretora.

Diversidade

Os projetos escolhidos na categoria de Natureza e Meio Ambiente refletem a diversidade do Brasil em seus cenários, biomas e realidades socioambientais. Foram escolhidas obras das cinco regiões brasileiras, com representantes do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, Acre, Paraná e Pernambuco.

Além de lançar novos nomes, a seleção trouxe ainda diretores já consagrados no audiovisual, como Cao Guimarães (Memorial de Francisco) e Sérgio Rezende (Os Jardineiros).

Na seleção das propostas incidiram percentuais de indução regional e cotas sobre o total de recursos financeiros disponibilizados para a chamada pública, exceto para a linha produção de novela. No mínimo 40% dos recursos foram para projetos apresentados por proponentes sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e no mínimo 20% para proponentes sediadas na Região Sul ou nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Também foi aplicado critério de no mínimo 50% dos recursos para projetos com mulheres cis ou pessoas trans desempenhando as funções de roteiro, direção ou produção; e no mínimo 25% para projetos apresentados por empresas vocacionadas ─ proponentes que possuem quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras, indígenas ou com deficiência.

O Edital Seleção TV Brasil é uma em parceria da EBC com o Ministério da Cultura (MinC), a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Confira as obras selecionadas na Linha Natureza e Meio Ambiente

Memorial de Francisco (MG)

Uma travessia pelos múltiplos Brasis que habitam o São Francisco, em busca de paisagens e histórias que revelam a natureza, a vida, os conflitos e a agonia do rio da integração nacional.

Sentidos da Natureza (SP)

Viaje pelos céus, terra e águas do país mais biodiverso do planeta para descobrir como os animais usam seus sentidos para sobreviver. Visão, audição, tato, olfato e ecolocalização - adaptações extraordinárias para enfrentar os desafios da natureza.

Os Jardineiros (RJ)

O Brasil tem 6 biomas ─ jardins naturais: Pampa, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Pantanal. E um arbitrário: as metrópoles. Jardineiros, paisagistas, botânicos e cientistas criam belezas e lutam pela preservação do meio ambiente.

Que pio é esse? Caatinga (RN)

A cada episódio, o canto de uma ave da Caatinga desperta uma jornada de descobertas sobre o bioma, revelando espécies surpreendentes, saberes populares e iniciativas de conservação em um Brasil profundo que canta, resiste e floresce.

Encantos da Baía de Todos os Santos (BA)

Um mergulho visual e sensorial pela Baía de Todos os Santos, que possui mais de 56 ilhas e banha 16 Municípios, explorando sua rica biodiversidade, cultura e os desafios climáticos que ameaçam o maior conjunto de águas abrigadas do Atlântico Sul.

A Sustentável Leveza do Ser - 2ª temporada - Sertão (DF)

No sertão nordestino, a 2ª temporada de “A Sustentável Leveza do Ser” revela a força da ancestralidade, arte e sustentabilidade no semiárido, onde tradição e resistência florescem em meio à aridez de um bioma exclusivamente brasileiro.

Meu Nome é Cerrado (DF)

Série documental de natureza, narrada pelo próprio bioma na voz de Mateus Aleluia, que revela a grandiosidade dessa savana através de sua biodiversidade, culturas tradicionais e o delicado equilíbrio entre vida e ameaças.

Vozes da Floresta – 40 Anos de Resistência e Vida na Amazônia (AC)

A série celebra os 40 anos do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) dando voz aos povos da floresta. Com narração de Mara Régia e tendo o rádio como elo, a série revela histórias reais de resistência que conectam saberes ancestrais à luta climática global pela Amazônia viva.

Café Sustentável (MG)

Revelando paisagens diversas e exuberantes, a Série Café Sustentável atravessa o Brasil para mostrar histórias de pessoas e comunidades que estão transformando lavouras de café em territórios de preservação e regeneração ambiental.

O Lugar Antes de Mim - Bacia do Araripe (PR)

A série documental investiga a Bacia do Araripe, no Ceará, destacando sua formação geológica, riqueza fossilífera e a relação entre ciência, patrimônio e comunidade no contexto do semiárido nordestino.

Espinhaço: da pedra ao pó (DF)

Enquanto o mundo celebra carros elétricos, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, sofre com a mineração predatória de lítio. Esta série documental registra, em 8K, como a extração do 'ouro verde' seca rios, esteriliza solos e desaloja comunidades.

Meu Mar (PE)

Retrata a profunda relação afetiva, cultural e ecológica que o povo brasileiro mantém com o mar. A série une ciência, tradição e natureza, partindo da compreensão de que a conservação ambiental só é efetiva quando nasce do pertencimento.