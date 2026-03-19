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Dois homens são baleados dentro de carro na Zona Sudoeste

Vítimas tiveram ferimentos graves; agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam um carregador de fuzil municiado na cena do crime

Carro ficou com cerca de 20 marcas de tiros
Carro ficou com cerca de 20 marcas de tiros -
Rio - Dois homens foram baleados dentro de um carro, na madrugada desta quinta-feira (19), em Curicica, na Zona Sudoeste. As vítimas tiveram ferimentos graves.
O caso ocorreu na saída da Estrada Arroio Pavuna para a Estrada dos Bandeirantes, próximo à comunidade Vila Sapê. O veículo, modelo Citroën C4 Cactus de cor vermelha, ficou com cerca de 20 marcas de disparos. O automóvel foi deixado ao lado de um um atacadista, que também teve o muro danificado pelos tiros.
Equipes do quartel de Jacarepaguá do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram socorro para dois homens, encaminhando um ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e levando o outro para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.
Ambos tiveram ferimentos graves. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde e identificações.
Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam um carregador de fuzil municiado na cena do crime. De acordo com a Polícia Militar, um segundo automóvel, também atingido por disparos, foi encontrado sem condutor na Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, ainda na Zona Sudoeste.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.
 
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