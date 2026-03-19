Dois homens são baleados dentro de carro na Zona Sudoeste

Rio - Dois homens foram baleados dentro de um carro, na madrugada desta quinta-feira (19), em Curicica, na Zona Sudoeste. As vítimas tiveram ferimentos graves.

O caso ocorreu na saída da Estrada Arroio Pavuna para a Estrada dos Bandeirantes, próximo à comunidade Vila Sapê. O veículo, modelo Citroën C4 Cactus de cor vermelha, ficou com cerca de 20 marcas de disparos. O automóvel foi deixado ao lado de um um atacadista, que também teve o muro danificado pelos tiros.

Equipes do quartel de Jacarepaguá do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram socorro para dois homens, encaminhando um ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e levando o outro para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.

Ambos tiveram ferimentos graves. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde e identificações.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam um carregador de fuzil municiado na cena do crime. De acordo com a Polícia Militar, um segundo automóvel, também atingido por disparos, foi encontrado sem condutor na Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, ainda na Zona Sudoeste.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.