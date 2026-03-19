Polícia Civil rezliza operação contra tráfico interestadual de armas

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de armas de fogo. Até o momento, uma pessoa foi presa e grande quantidade de armas apreendida.

Segundo a corporação, agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços no bairro de Engenho da Rainha, na Zona Norte, além dos municípios de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense e no Espírito Santo, com apoio da polícia local.



De acordo com as investigações, o grupo adquiria armas e munições usando documentos de membros do exército brasileiro. Eles se passavam por militares e utilizavam registros oficiais de liberação de armamentos para obter o material, que depois era desviado para diferentes regiões do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

A operação "Senhor das Armas", deflagrada por policiais da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), tem como objetivo reunir provas que auxiliem no avanço das investigações, além de identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.