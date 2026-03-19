BBB 26: Pedro Henrique processa Globo e pede R$ 4,25 milhões em indenização, diz jornal

O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola decidiu levar à Justiça a polêmica que marcou sua passagem pelo Big Brother Brasil 26. Após deixar o programa em meio a acusações de importunação sexual, ele entrou com uma ação contra a TV Globo pedindo cerca de R$ 4,25 milhões em indenização e contestando a forma como sua saída foi tratada.

O caso foi revelado pelo jornal Folha de S.Paulo e a existência do processo foi confirmada pelo Estadão. A reportagem tentou contato com a defesa de Pedro Henrique e também com a emissora carioca, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

O que diz a ação

Segundo o jornal, os advogados alegam que o ex-participante já havia informado à produção do Big Brother Brasil 26 sobre um quadro psiquiátrico antes do confinamento. A defesa afirma ainda que a família teria solicitado sua retirada do programa, sem sucesso.

A ação também questiona a forma como a saída foi conduzida. Embora Pedro tenha apertado o botão de desistência, a emissora tratou o caso como expulsão, o que, segundo os advogados, teria causado prejuízos à sua imagem e levado à rescisão contratual.

Além disso, ele afirma não ter recebido valores pela participação e ter perdido contratos comerciais após deixar o reality.

Relembre o episódio

O caso que levou à saída do participante ocorreu dentro da casa, durante uma interação com Jordana Morais. Segundo relato da sister, Pedro se ofereceu para ajudá-la e a acompanhou até a despensa, onde tentou beijá-la sem consentimento.

"Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Cê tá louco?' e ele falou: 'Tô fazendo o que tô com vontade'", contou Jordana. A emissora chegou a exibir imagens do momento.

Após o ocorrido, Pedro decidiu deixar o programa. Ao ser questionado sobre a situação por outros participantes, respondeu: "O que não devia ter acontecido".

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que, caso ele não tivesse saído por conta própria, seria retirado pela produção.

Investigação e internação

O episódio levou à abertura de um inquérito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que indiciou o ex-BBB por importunação sexual.

Após deixar o programa, Pedro retornou ao Paraná e foi internado em uma clínica psiquiátrica. De acordo com sua defesa, ele possui diagnóstico prévio de transtorno bipolar, que teria sido agravado durante o confinamento.

Caso segue em andamento

Até o momento, a TV Globo não se pronunciou oficialmente sobre o processo. O caso agora segue na Justiça e acrescenta um novo capítulo à polêmica envolvendo o participante, que marcou a atual edição do reality.