São Paulo amanhece chuvosa e tem alerta para riscos de temporais; veja até quando

A quinta-feira, 19, começou com céu encoberto, formação de neblina e chuviscos em São Paulo com temperaturas que devem permanecer amenas no início do dia. Apesar dos períodos de melhoria, que permitirão que o sol apareça entre nuvens, a instabilidade aumenta no período da tarde.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para risco de temporais com possibilidade de alagamentos, quedas de árvores e enxurradas. Segundo o órgão, são esperadas pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas.

O aviso acompanha o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que mantém a capital no estágio amarelo que indica perigo potencial para chuvas intensas. A previsão aguarda chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o acumulado de chuva em março já chega a 116,6?mm, cerca de 66,5% da média histórica do mês.

No Estado, as regiões norte e oeste concentram maior atenção, com previsão de acumulados mais elevados, além de possibilidade de raios, rajadas de vento e queda de granizo isolado. O Inmet mantém a região em alerta laranja com chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mililitros por dia com ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Previsão para os próximos dias

Segundo o CGE, na sexta-feira, 20, quando tem início o outono, as instabilidades perdem força gradualmente na capital. O dia deve começar com nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas, com mínimas de 19°C e máximas próximas de 27°C, e umidade acima de 55%. No fim da tarde, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, e há possibilidade de chuvas rápidas em alguns pontos da cidade.

No sábado, 21, o sol predomina entre nuvens, elevando as temperaturas ao longo do dia, com mínimas em torno de 18°C e máximas de até 28°C. A umidade relativa do ar deve oscilar em torno de 45%, e, embora a nebulosidade aumente no fim da tarde, não há previsão de chuva.