Ex-produtor de Gal Costa destaca intimidades sobre a vida pessoal da artista

Um relato publicado nas redes sociais por Paulinho Lima, ex-produtor de Gal Costa, chamou atenção ao trazer detalhes íntimos sobre a vida pessoal da artista.

O comentário foi feito após o produtor assistir ao espetáculo Gal - O Musical, atualmente em cartaz, e elogiar a produção e o elenco, especialmente a atriz Valerie Gondim, que interpreta a cantora

Declarações sobre a vida pessoal de Gal

Em meio às observações sobre o musical, Paulinho fez afirmações sobre os relacionamentos da artista. Segundo ele, Gal Costa "nunca esteve solteira, nem por um dia" e teve diversos envolvimentos ao longo da vida.

O produtor também afirmou que a cantora mantinha discrição sobre parte de sua vida afetiva. "Ela se envolveu com diversos homens e tinha pavor que soubessem que se envolvia com mulheres", escreveu.

Ainda na publicação, ele disse que Gal "nunca saiu do armário" e atribuiu essa postura a possíveis influências familiares. "Talvez por ser advertida tantas vezes por sua mãe […] que iria ficar 'mal falada'", comentou.

Comentários sobre o musical

Além das declarações pessoais, Paulinho também avaliou a produção teatral. Ele destacou a semelhança entre a interpretação de Valerie Gondim e a própria Gal Costa, afirmando que, em diversos momentos, teve a sensação de ver a cantora "revivida" no palco.

O produtor ainda fez observações sobre outros personagens retratados na montagem, como Guilherme Araújo, e comentou diferenças entre a obra e a realidade que vivenciou ao lado da artista.

Repercussão

As declarações repercutiram entre fãs da cantora nas redes sociais, principalmente por abordarem aspectos pouco discutidos publicamente sobre sua vida pessoal.

Até o momento, não há posicionamento oficial da família ou de representantes de Gal Costa sobre as falas do ex-produtor.