Duas crianças morrem ao tentar fugir de incêndio em Recife

Dois irmãos, de 9 e 11 anos, morreram durante um incêndio em um apartamento no Residencial Ignêz Andreazza, no Recife, em Pernambuco, na madrugada desta quinta-feira, 19. As vítimas foram encontradas carbonizadas, nas grades da janela do quarto onde estavam no momento em que as chamas começaram.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Moradores informaram que o proprietário do apartamento acumulava grande quantidade de objetos no local, o que pode ter contribuído para a propagação do fogo.

De acordo com o tenente Paulo Roberto, do Corpo de Bombeiros, o cenário encontrado pela equipe dificultou o combate às chamas. "A situação que a gente encontrou nesse imóvel era lamentável, muito entulho, até dificultou nosso trabalho, muito material eletroeletrônico, muito plástico, papel, lençóis. Isso gerou fumaça", explicou o tenente em entrevista à imprensa local.

Outros três familiares, dois homens e uma mulher, ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby. As condições de saúde não foram divulgadas. Segundo a corporação, os feridos foram socorridos sem ferimentos aparentes.

O perito criminal André Amaral, que atendeu a ocorrência, também reforçou aos jornalistas o risco do acúmulo de materiais. "Tinha tanto material eletrônico lá que qualquer coisa era fonte de um incêndio iminente", disse.

Segundo Amaral, as crianças teriam ido até a janela na tentativa de respirar devido ao grande volume de fumaça. "Se não tivessem as grades elas estariam salvas agora, elas foram para lá, (os irmãos) ficaram um do lado do outro e foram totalmente carbonizados".

A Defesa Civil foi acionada para avaliar possíveis rachaduras na estrutura após o rescaldo do apartamento. O caso é investigado pela Delegacia de Afogados.