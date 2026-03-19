Milena se recusa a tirar selfie com Gil do Vigor durante festa de Alberto Cowboy

Durante a Festa do Líder de Alberto Cowboy, realizada na noite dessa quarta-feira, 18, no Big Brother Brasil 26, a pipoca Milena voltou a ser assunto nas redes sociais ao se recusar a tirar uma foto com o apresentador Gil do Vigor e os demais confinados durante a celebração.

Após comandar a ação do patrocinador da festa, Gil reuniu os participantes e sugeriu que todos tirassem uma foto juntos para celebrar o momento. Todos aceitaram a proposta, exceto Milena, que se manteve distante do grupo. O ex-BBB chegou a convidar a sister para participar, mas ela novamente recusou.

Nas redes sociais, a atitude de Milena incomodou parte do público, que enxergou sua atitude como desrespeito com Gil. Posteriormente, no entanto, a participante explicou para Samira e Juliano que não se tratava de um problema com o apresentador, mas sim com Cowboy.

"Eu respeito o Gil, mas não sou obrigada a aparecer em fotos com quem não gosto. Se a produção falasse, eu faria. Adoro o Gil, acho uma figura maravilhosa, mas não sou obrigada", justificou Milena. Ainda na festa, Milena tirou uma foto sozinha com Gil após a recusa em grupo.

Juliano e Samira, no entanto, argumentaram que, na ocasião, se tratava de uma ação de um patrocinador do programa e não uma questão de afinidade. "Nesse caso... Não é que você não pode, mas nesse assunto envolve uma ação. E quando envolve uma ação, envolve uma empresa", afirmou Juliano. "Acho que tem coisa que a gente tem que pensar antes. Ali é uma ação. Mas, quando o Gil pedir, é ação", finalizou Samira. Apesar da conversa com aliados, Milena continuou irredutível e manteve seu argumento.