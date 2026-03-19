Mercado fonográfico brasileiro cresce 14% em 2025 e fatura R$ 4 bilhões, aponta relatório

Em 2025, o mercado fonográfico faturou cerca de R$ 4 bilhões ao longo do ano. Com relação ao período anterior, a área registrou um crescimento de 14%.

O estudo que mapeou esses dados surgiu através de um relatório da Pró-Música, entidade que trabalha com as principais gravadoras e produtoras do cenário nacional. O aumento registrado no mercado fonográfico brasileira leva o País a ocupar a 8ª posição no ranking da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).

Os resultados também são um bom sinal para o setor. Em 2023, o Brasil ocupava a 10ª posição e, em 2024, subiu para a 9ª.

A principal forma de consumo de música pelos usuários é através dos streamings, que representam um faturamento de R$ 3,4 bilhões e resultam em 13,2% a mais quando comparado a 2024. As vendas de mídias físicas, ainda que representem apenas 1% do total de arrecadação, também registraram alta de 25,6%, graças aos discos de vinil.