Ingressos do Lollapalooza esgotaram? Saiba como e onde comprar

O Lollapalooza 2026 ocorre neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival, que tem início na sexta-feira, 20, e vai até o domingo, 22, traz um line-up com uma gama de artistas nacionais e internacionais.

O primeiro dia tem Doechii, Deftones e Sabrina Carpenter, como headliner. Já o sábado conta com Lewis Capaldi, Skrillex e Chappell Roan como atração principal.

Por fim, o encerramento da edição deste ano conta com os shows de Turnstile, Lorde e Tyler, The Creator, última apresentação da noite.

Os fãs ainda podem conferir algumas performances solo que ocorrem na capital paulista. Interpol e Viagra Boys, Blood Orange, RIIZE e Cypress Hill farão sideshows.

Os ingressos para o Lollapalooza estão esgotados?

Até o momento, o único dia que não possui mais ingressos disponíveis é sexta-feira. As demais datas ainda contam com entradas à venda nas categorias meia-entrada, entrada social e inteira.

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza 2026?

Os ingressos remanescentes podem ser adquiridos no site da Ticketmaster Brasil. Ainda é possível comprar entradas na bilheteria do evento, localizada no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3.103 - Piso: Jurupis - subsolo, em Moema).