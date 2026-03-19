Santos anuncia Cuca como novo técnico, horas após demitir Vojvoda

O Santos está de técnico novo: Cuca, de 62 anos, foi anunciado na manhã desta quinta-feira (19), menos de 12 horas após o clube paulista demitir o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda. A saída ocorreu minutos após a derrota em casa contra o Internacional (2 a 1), que deixou o Alvinegro na 16ª posição no Campeonato Brasileiro, à beira da zona de rebaixamento (Z4).Vojvoda ficou sete meses e agora se junta a outros seis técnicos que caíram neste início de temporada: Tite (Cruzeiro), Juan Carlos Osório (Remo), Fernando Diniz (Vasco), Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Filipe Luís (Flamengo) e Hernán Crespo (São Paulo).

Nascido em Curitiba, Cuca assume o Alvinegro pela quarta vez na carreira – as outras foram em 2008, 2018 e 2020/21. O contrato dele irá até o final deste ano. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o treinador se mostrou entusiasmado com o novo desafio e recrutou o apoio da torcida.

“Eu vou muito animado, muito esperançoso. E, também, consciente da responsabilidade que a gente tem nesse momento difícil que o clube vive. Mas confiante em fazer um bom trabalho, em resgatar de cada jogador o máximo, a essência de cada um em benefício do clube. Pedir ajuda do torcedor, que é fundamental. Que a gente possa ter um bom ano na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e principalmente no Campeonato Brasileiro. Um abração e fiquem com Deus”, disse Cuca, cuja comissão técnica contará com o auxiliar Cuquinha – filho dele – e o preparador físico Omar Feitosa.

A expectativa é que o técnico comande o time no próximo domingo (22), quando o Santos visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida será às 16h (horário de Brasília).

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