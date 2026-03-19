Sabina Simonato se emociona ao noticiar morte de produtora da TV Globo

Sabina Simonato se emocionou durante a edição desta quinta-feira, 19, do Bom Dia São Paulo. A apresentadora deu a notícia da morte de Fernanda Santos, produtora de reportagem da TV Globo, vítima de um acidente de carro.

Visivelmente triste, Simonato estava ao lado de Marcelo Pereira e Guilherme Pimentel. O acidente aconteceu quando o carro de aplicativo em que Santos estava fez uma conversão proibida no cruzamento das avenidas Deputado Emilio Carlos e General Penha Brasil. A jornalista chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Pimentel narrou a história da colega. Formada em 1998, Santos trabalhou durante 20 anos na TV Globo. Ela também era pedagoga, com mestrado e doutorado em Comunicação pela Universidade de São Paulo. O trio ainda relembrou com carinho uma de suas paixões: o Carnaval.

Ao longo de toda a reportagem, Simonato se demonstrou bastante tocada pela situação. Já perto do encerramento, a âncora afirmou, com a voz embargada: "Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe, três irmãos... Eu não consigo continuar".