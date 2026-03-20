Escolas e busões afetados

Também durante a manhã, pelo menos três linhas tiveram itinerários impactos por questão de segurança: 133 (Largo do Machado x Terminal Gentileza); 607 (Cascadura x Rio Comprido); e 711 (Rocha Miranda x Rio Comprido).

Além disso, escolas municipais também tiveram as aulas suspensas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), no Fallet/Fogueteiro, três unidades foram impactadas. Na comunidade da Coroa, outras duas escolas. No Escondidinho e no Morro dos Prazeres, um colégio em cada comunidade teve o funcionamento interrompido.

No dia anterior, sete coletivos foram usados como barricadas. Um deles terminou incendiado na Avenida Paulo de Frontin, no acesso ao Túnel Rebouças, interditando a via, o que provocou retenções no trânsito a partir da Avenida Presidente Vargas.