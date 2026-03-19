Colégio suspende aulas por aumento de casos de H1N1 entre alunos

O Colégio Ábaco suspendeu as aulas do 7° ano da Unidade Sumaré, em São Paulo, nesta quinta, 19, e sexta-feira, 20, após registrar cinco casos de H1N1 entre os alunos da turma. As demais turmas seguem com aulas normalmente, sem qualquer alteração, informou a escola.

Em nota, o colégio afirmou que se trata de casos isolados e não de um surto. A instituição reforça que, desde o início, intensificou os protocolos de higiene e prevenção com o intuito de evitar a proliferação do vírus. Dentre as medidas adotadas estão o "reforço na limpeza dos ambientes, ventilação adequada, orientação contínua às famílias e monitoramento permanente de alunos e colaboradores".

A unidade Sumaré disse que os professores que atuam junto à turma também serão acompanhados e, em caso de sintomas, serão afastados e as aulas substituídas. "O Colégio Ábaco reforça seu compromisso com a transparência, a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos", diz a escola.

O Estadão tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde até a publicação dessa reportagem, mas não obteve resposta. Espaço segue aberto.

Conforme o Ministério da Saúde, a influenza ou gripe é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus Influenza A, B, C ou D, sendo os vírus A e B responsáveis por epidemias sazonais. O H1N1 é causado pelo vírus Influenza A.

Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, os sintomas são febre repentina (acima de 38°C), dor de garganta associada a dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, coriza e falta de apetite. Sintomas respiratórios como tosse e piora da asma para asmáticos também são comuns. Algumas pessoas também podem apresentar diarreia e vômitos.

Segundo o hospital, a melhor forma de prevenir é por meio da vacina. Porém, cuidados de higiene também são importantes, como:

- Lavar bem as mãos com água e sabão e utilizar álcool gel com frequência;

- Evitar colocar as mãos nos olhos, boca e nariz após contato com superfícies;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal;

- Cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar;

- Evitar locais fechados e com muitas pessoas presentes e beber água em bebedouros públicos - o recomendado é utilizar copo ou garrafa plástica de uso pessoal.