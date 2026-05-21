Virada Cultural: Sesc tem programação com shows, teatro e dança

Há apresentações musicais de artistas como Jaloo e Tiquequê (Sesc Consolação), Johnny Hooker (Sesc Belenzinho), N.I.N.A e MC Luanna (Sesc Bom Retiro), Lia de Itamaracá (Sesc 14 Bis), Paula Lima (Santo Amaro), a sambista Leci Brandão (Sesc Vila Mariana) e também a clássica banda Os Mutantes (Sesc Itaquera).

Para atividades em espaços fechados ou delimitados, os ingressos devem ser retirados antecipadamente. Veja a programação do Sesc aqui.

A Virada Cultural 2026 reunirá, nos dois dias, mais de mil atrações em 22 palcos espalhados por toda a cidade. Ao contrário das primeiras edições, que priorizavam o centro, apenas cinco palcos serão montados na região central paulistana. Acesse aqui a programação completa.



Bailes

Os bailes também ganham destaque, com a Chic Show (Ipiranga), Baile Charme Viaduto de Madureira (Consolação) e o Baile do Risca Fada convida Karol Conká (Sesc Avenida Paulista), além de rodas de samba, discotecagens e encontros dançantes em diversas unidades.

Teatro

Na parte teatral do evento, a história de Edson Luís, estudante secundarista assassinado durante a Ditadura Militar, é revisitada na montagem de Matheus Macena, no Sesc Vila Mariana.

Há ainda Enreduana – O Musical, que narra a história da primeira poetisa da história, e o espetáculo Fim de Partida, com Marco Nanini. Ambas as peças são encenadas no Sesc Pinheiros.

Circo e Dança

Na área circense, no Sesc Belenzinho, uma das atrações é o Cortejo do Polvo, uma intervenção itinerante que une música, dança e participação do público em um desfile festivo.

Na dança, a programação contempla a vivência Boate Class, que oferece uma experiência coletiva inspirada na cultura das pistas, com ênfase na expressão corporal e no convívio. Será no Sesc Avenida Paulista.

Família

Para crianças e famílias, há espetáculos, brincadeiras, oficinas e experiências interativas. No Sesc Santana, está programado o espetáculo Scaratuja, voltado à primeira infância, com ênfase na exploração das sensações do corpo.

O Sesc Pompeia conta com a apresentação de Os Coloridos, grupo que apresenta personagens baseadas em mitos e contos afro-brasileiros, por meio da leitura, brinquedos populares e vivências voltadas a crianças pequenas.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior