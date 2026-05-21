Virada Cultural 2026 no Centro: veja a programação completa dos palcos 24 horas

A Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 de maio, em São Paulo, vai reunir 1.200 atrações em 21 palcos espalhados pelas diferentes regiões da cidade. Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações.

O centro da cidade, tradicionalmente, é um dos principais polos de concentração de shows e atividades promovidas pelo evento, e vai abrigar algumas das apresentações mais aguardadas para a edição deste ano. Muitos palcos têm programação 24 horas, que vira a madrugada com shows musicais e performances artísticas.

Confira a programação dos palcos 24 horas do centro da cidade.

Palco Anhangabaú

Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

- 17h - João Carlos Martins

- 18h - Mocidade Alegre

- 19h30 - Péricles

- 22h - Luisa Sonza

24 de maio

- 0h30 - Manu Chao

- 3h - Orchestre Polyritmo de Cotonou

- 5h30 - Western Standard Time

- 9h - Funmilayo Afrobeat Orquestra

- 14h - Marina Sena

- 16h30 - Seu Jorge

- 18h30 - Alexandre Pires

Palco Arouche

Endereço: Largo do Arouche s/n - Centro

23 de maio

- 19h - Jadsa

- 21h - Catto

- 23h - Brisa Flow e DJ Lys Ventura

24 de maio

- 1h - Ebony

- 3h - Mc Luanna

- 5h - Urias

- 10h - Bruna Mendez

- 12h - Núbia

- 14h - Tulipa Ruiz

- 16h - Ajulliacosta

- 18h - Céu - 20 anos

Palco São João

Endereço: Av. São João, 1101 - República

23 de maio

- 18h - Sidney Magal

- 21h - Odair José

- 23h30 - Banda Fruto Sensual

24 de maio

- 2h - Gaby Amarantos

- 4h30 - Johnny Hooker

- 11h - Rom Santana

- 13h - Juliana Linhares

- 15h - Otto canta Reginaldo Rossi

- 18h - Joelma

Jazz 24h - Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República

DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem

23 de maio

- 18h - Deejazz participação Izzy Gordon

- 20h - Sintia Piccin Quinteto

- 22h - Marcos Fischer Quinteto

24 de maio

- 0h - Joy Sales tributo a Erikah Badu

- 2h - Lucas Gomes Quinteto

- 0h30 - Barranco Trio

- 5h - Tarkus Trio

- 9h - Lilian Estela Quarteto

- 11h - Giu Nogueira Quarteto

- 13h - Lua Bernado Quinteto

- 15h - Gabriel Gaiardo Trio

- 17h - Bocato Quinteto

Forró 24h - Sé

Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo

DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno

23 de maio

- 18h - Trio da Lua

- 19h - Maha Brasil

- 20h - Tanaka do Pife

- 21h30 - Trio Sabiá

24 de maio

- 0h - Enok Virgulino

- 2h30 - Diana do Sertão

- 3h30 - Nicolas Krassik

- 5h - Coisa de Zé

- 8h - Tiziu do Araripe

- 11h - Diego Oliveira

- 13h30 - Nando do Acordeon

- 14h30 - Téo dos 8 Baixos

- 16h - Trio Macaíba

Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia

23 de maio

- 18h - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa

- 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique

- 21h - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga

- 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis

- 23h - Thobias da Vai-Vai

24 de maio

- 0h - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP

- 1h40 - Grupo Bom Gosto

- 3h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento

- 4h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe

- 5h10 - Thiago Dugueto

- 10h - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe

- 12h - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo

- 13h - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal

- 14h - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom

- 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza

- 17h - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo