Jornal britânico The Guardian elege os 100 melhores romances da história; confira o ranking

Um dos principais veículos do Reino Unido, o The Guardian divulgou uma lista dos 100 melhores romances da história. O ranking, que inclui obras de Jane Austen, Charles Dickens, Liev Tolstói, Marcel Proust e mais, foi feito com base no voto de mais de 170 autores, críticos e intelectuais, incluindo Stephen King, Bernardine Evaristo, R.F. Kuang e Salman Rushdie.

O topo do ranking traz Middlemarch: Um Estudo da Vida Provinciana, livro de George Eliot lançado em 1871. O título é seguido por Amada (1987), de Toni Morrison e Ulysses (1920), de James Joyce, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Passeio ao Farol (1927), de Virginia Woolf, e Em Busca do Tempo Perdido (1913), de Proust, fecham os cinco romances mais bem posicionados.

Sem obras brasileiras, a América Latina é representada por Cem Anos de Solidão (1967), do colombiano Gabriel García Márquez, na 17ª posição e Pedro Páramo (1955), do mexicano Juan Rulfo, que ocupa o 96º lugar.

Entre os autores mais citados na lista estão Woolf (cinco vezes), Austen (quatro vezes), Dickens (quatro vezes), Tolstói (duas vezes), Fiódor Dostoiévski (duas vezes) e Vladimir Nabokov (duas vezes).

Com Os Filhos da Meia-Noite (1981), Rushdie ocupa a 23ª colocação, sendo o único autor votante contemplado no ranking.

Outras obras contempladas na lista incluem O Conto da Aia (1985), de Margaret Atwood, 1984 (1949), de George Orwell, O Morro dos Ventos Uivantes (1847), de Emily Brontë e O Homem Invisível (1897), de H.G. Wells.

Confira a lista completa abaixo: (ordem crescente, do 1º ao centésimo)

- Middlemarch: Um Estudo da Vida Provinciana - George Eliot, 1871

- Amada - Toni Morrison, 1987

- Ulysses - James Joyce, 1920

- Passeio Ao Farol - Virginia Woolf, 1927

- Em Busca do Tempo Perdido - Marcel Proust, 1913

- Anna Karenina - Liev Tolstói, 1878

- Guerra e Paz - Liev Tolstói, 1867

- Jane Eyre - Charlotte Bronte¨, 1847

- Orgulho e Preconceito - Jane Austen, 1813

- Madame Bovary - Gustave Flaubert, 1856

- O Grande Gatsby - F. Scott Fitzgerald, 1925

- A Casa Soturna - Charles Dickens, 1853

- Emma - Jane Austen, 1815

- Mrs. Dalloway - Virginia Woolf, 1925

- Moby Dick - Herman Melville, 1851

- 1984 - George Orwell, 1949

- Cem Anos de Solidão - Gabriel García Márquez, 1967

- Persuasão - Jane Austen, 1817

- A Vida e Opiniões de Tristram Shandy - Laurence Sterne, 1759

- O Morro dos Ventos Uivantes - Emily Brontë, 1847

- Retrato de uma Senhora - Henry James, 1881

- O Mundo se Despedaça - Chinua Achebe, 1958

- Os Filhos da Meia-Noite - Salman Rushdie, 1981

- Os Vestígios do Dia - Kazuo Ishiguro, 1989

- Lolita - Vladimir Nabokov, 1955

- Dom Quixote - Miguel de Cervantes, 1605

- O Processo - Franz Kafka, 1925

- Os Irmãos Karamazov - Fiódor Dostoiévski, 1880

- Fogo Pálido - Vladimir Nabokov, 1962

- Frankenstein - Mary Shelley, 1818

- A Primavera Da Srta. Jean Brodie - Muriel Spark, 1961

- O Deus das Pequenas Coisas - Arundhati Roy, 1997

- David Copperfield - Charles Dickens, 1850

- Wolf Hall - Hilary Mantel, 2009

- Grandes Esperanças - Charles Dickens, 1861

- O Conto da Aia - Margaret Atwood, 1985

- O Homem Invisível - H. G. Wells, 1897

- A Época da Inocência - Edith Wharton, 1920

- Seus Olhos Viam Deus - Zora Neale Hurston, 1937

- A Canção de Solomon - Toni Morrison, 1977

- Coração das Trevas - Joseph Conrad, 1899

- A Montanha Mágica - Thomas Mann, 1924

- Housekeeping - Marilynne Robinson, 1980

- O Quarto de Giovanni - James Baldwin, 1956

- O Carnê Dourado - Doris Lessing, 1962

- O Leopardo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958

- Feira das Vaidades: Vanity Fair - William Makepeace Thackeray, 1848

- A Metamorfose - Franz Kafka, 1915

- Um Delicado Equilíbrio - Rohinton Mistry, 1995

- Vasto Mar de Sargaços - Jean Rhys, 1966

- A Amiga Genial - Elena Ferrante, 2011

- A Taça de Ouro - Henry James, 1904

- O Trânsito de Vênus - Shirley Hazzard, 1980

- Orlando - Virginia Woolf, 1928

- As Ondas - Virginia Woolf, 1931

- Mansfield Park - Jane Austen, 1814

- O Som e a Fúria - William Faulkner, 1929

- Desonra - J. M. Coetzee, 1999

- Não me Abandone Jamais - Kazuo Ishiguro, 2005

- Howard's End - E. M. Forster, 1910

- Os Anéis de Saturno: Uma Peregrinação Inglesa - W. G. Sebald, 1995

- Meio Sol Amarelo - Chimamanda Ngozi Adichie, 2006

- Dentes Brancos - Zadie Smith, 2000

- O Bom Soldado - Ford Madox Ford, 1915

- A Cor Púrpura - Alice Walker, 1982

- O Mestre e Margarida - Mikhail Bulgákov, 1967

- O Homem Sem Qualidades - Robert Musil, 1930

- Meridiano de Sangue - Cormac McCarthy, 1985

- Crime e Castigo - Fiódor Dostoiévski, 1866

- Judas, o Obscuro - Thomas Hardy, 1895

- Kindred: Laços de Sangue - Octavia E. Butler, 1979

- Nosso Amigo em Comum - Charles Dickens, 1865

- Austerlitz - W. G. Sebald, 2001

- Condições Nervosas - Tsitsi Dangarembga, 1988

- O Olho Mais Azul - Toni Morrison, 1970

- Drácula - Bram Stoker, 1897

- O Arco-íris - D. H. Lawrence, 1915

- Uma Casa para o Sr. Biswas - V.S. Naipaul, 1961

- Proclamem nas Montanhas - James Baldwin, 1952

- Rebecca - Daphne du Maurier, 1938

- Os Buddenbrook - Thomas Mann, 1901

- Fim de Caso - Graham Greene, 1951

- Adeus às Armas - Ernest Hemingway, 1929

- O Talentoso Ripley - Patricia Highsmith, 1955

- A Vegetariana - Han Kang, 2007

- A Outra Volta do Parafuso - Henry James, 1898

- A Linha da Beleza - Alan Hollinghurst, 2004

- Ragtime - E. L. Doctorow, 1975

- A Mão Esquerda da Escuridão - Ursula K. Le Guin, 1969

- O Quarto de Jacó - Virginia Woolf, 1922

- Vida e Destino - Vasily Grossman, 1980

- A Educação Sentimental - Gustave Flaubert, 1869

- As Cidades Invisíveis - Italo Calvino, 1972

- O Mundo Conhecido - Edward P. Jones, 2003

- O Retorno do Nativo - Thomas Hardy, 1878

- Pedro Páramo - Juan Rulfo, 1955

- Ardil-22 - Joseph Heller, 1961

- A Estrada - Cormac McCarthy, 2006

- O Mensageiro - L. P. Hartley, 1953

- My Ántonia - Willa Cather, 1918