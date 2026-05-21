'Acusar é fácil. Difícil é provar': irmã de Deolane se manifesta após prisão da influenciadora

A irmã de Deolane Bezerra se manifestou nesta quinta-feira, 21, após a prisão da influenciadora e advogada durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Deolane foi detida em casa, em Barueri, na Grande SP, após retornar de uma viagem internacional à Itália. A defesa dela não foi localizada.

Por meio das redes sociais, Daniele Bezerra criticou a prisão da irmã. "Hoje, mais uma vez, tentam transformar suposições em verdades e manchetes em condenações. A prisão da Deolane Bezerra, sob alegações de participação em organização criminosa, nasce cercada de ilações, narrativas e perseguições que já se repetem há tempos", publicou ela.

"Acusar é fácil. Difícil é provar. No Brasil, infelizmente, muitas vezes primeiro se expõe, se destrói a imagem e se condena perante a opinião pública… para só depois buscar provas que sustentem aquilo que foi dito. E isso é grave", acrescentou ela.

"Não se pode admitir que a Justiça seja usada como espetáculo nem que pessoas sejam tratadas como culpadas antes do devido processo legal. Prisão não pode ser instrumento de pressão, marketing ou vingança social", disse ainda Daniele, por meio de publicação nos seus stories do Instagram.