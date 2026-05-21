Criador de 'The Boys' revela planos para derivado cancelado

*Atenção: este texto contém spoilers da série The Boys

O cancelamento de Gen-V, principal derivado de The Boys, após apenas duas temporadas, foi lamentado pelo elenco e pela equipe da franquia. Embora Marie (Jaz Sinclair), Jordan (London Thor) e Emma (Lizze Broadway) tenham aparecido no episódio final da série principal, os planos para dar sequência às suas histórias caíram por terra por causa da decisão do Prime Video.

Criador e showrunner das produções, Eric Kripke revelou o caminho que pretendia seguir na terceira temporada de Gen-V, afirmando que seus planos originais estariam diretamente ligados à conclusão de The Boys. Segundo o roteirista, o retorno de Stan Edgar (Giancarlo Esposito) à presidência da Vought e sua nova rejeição aos super-heróis trariam grandes desafios aos jovens supers.

"Sinalizamos muito claramente no final [de The Boys] que a tocha da super do bem que iríamos acompanhar foi passada de Annie (Erin Moriarty) para Marie", afirmou ele em entrevista à Variety. "Adoraria encontrar uma forma de continuar essa história. Estamos num estágio bem embrionário de ideias que estamos adorando."

Citando a mudança no status quo causada pelo quase-golpe e eventual morte do Capitão Pátria (Antony Starr), Kripke disse que a temporada cancelada mostraria os supers, "que foram mimados e protegidos todo este tempo", procurando encontrar um novo papel no mundo. "Quem tentará ser [um herói] como Jessica Jones e quem tentará ser um super-vilão? Isso leva a alguns lugares bem fascinantes e nossa esperança era colocar os jovens de Gen-V no meio de tudo."

Com o desenvolvimento de outros dois spin-offs, Vought Rising e The Boys: Mexico, o showrunner mantém a esperança de "trazer alguns destes personagens" para as novas histórias. "Os desafios da trama [da temporada cancelada] com os quais eles teriam que lidar é quase uma metáfora da juventude, em que você sai para o mundo e percebe que não existe mais infraestrutura ou emprego. Como você constrói um futuro para si e como você lida com os supers que simplesmente escolheram se tornar vilões?"

Assim como The Boys, Gen-V está disponível na íntegra no Prime Video. O derivado animado The Boys: Diabolical também integra o catálogo da plataforma. Próximo spin-off da franquia, Vought Rising contará com o retorno do Soldier Boy de Jensen Ackles e tem estreia prevista para 2027.