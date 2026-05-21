'Casa do Patrão': Quem corre mais risco de ser eliminado no quarto 'Tá na Reta' da temporada

A próxima eliminação da Casa do Patrão promete movimentar o jogo nesta quinta-feira, 21. Alexandre Vinicius, João Victor Cassoli e Luís Fellipe Alvim disputam a permanência no reality após a formação do quarto Tá na Reta da temporada, marcada por estratégias, alianças abaladas e trocas de votos que movimentaram a casa.

Segundo a parcial da enquete do Estadão, que não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial, consultada às 11h da manhã desta quinta-feira, 21, João Victor Cassoli aparece na liderança da preferência do público, somando cerca de 45% dos votos para continuar na competição.

Logo atrás, Alexandre Vinicius surge com aproximadamente 34%; já Luís Fellipe Alvim registra 21% da votação até o momento, figurando como o participante mais ameaçado de deixar o programa.

Como foi formada a berlinda

A dinâmica começou após Matheus Barros vencer a Prova do Patrão e conquistar o posto mais importante da semana. Com o poder em mãos, ele ficou responsável por dividir os participantes entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo, além de fazer uma indicação direta ao Tá na Reta.

Antes da votação principal, os competidores enfrentaram a Prova do Poder do Voto. João Pedro Palhares levou a melhor e garantiu o direito de indicar um rival diretamente para a berlinda.

Matheus escolheu Alexandre Vinicius como seu indicado, justificando que o participante ainda parece "perdido no jogo". Já João Pedro indicou Luís Fellipe Alvim, afirmando que a decisão foi motivada por movimentações anteriores dentro da casa.

A terceira vaga foi definida pela votação dos participantes. João Victor Cassoli recebeu oito votos e acabou sendo o mais votado da noite, completando a formação do Tá na Reta.

Clima pesa no reality

A nova berlinda aumentou ainda mais a tensão entre os confinados. Nas últimas semanas, o reality passou por mudanças importantes nas alianças, além de discussões provocadas por estratégias consideradas pessoais por parte dos participantes.

Com o jogo entrando cada vez mais em sua fase intensa, os participantes tentam equilibrar convivência, estratégia e popularidade diante do público. A eliminação desta quinta deve impactar diretamente os rumos da competição e fortalecer grupos dentro da casa para os próximos dias.