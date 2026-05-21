Empresário é executado a tiros em Barra de Guaratiba

Rio - Um empresário foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (21), na Estrada Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Sérgio André de Souza Duarte, tinha 59 anos e era conhecido na região como “Parafuso”.



Imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o corpo de Sérgio caído no chão, na rua, ao lado de sacolas de compras. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para trabalho da perícia. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Sérgio André era dono do restaurante Marambaia Beach, famoso na região, e de uma loja de parafusos, de onde veio o apelido. Em 2024, ele chegou a concorrer ao cargo de vereador pelo Solidariedade, mas não foi eleito.

Nas redes sociais, frequentadores do restaurante e amigos lamentaram a morte do empresário. "Nunca vi um dono de estabelecimento receber tão bem seus clientes! Que Deus o tenha", escreveu um perfil. "O cara mais maneiro de Guaratiba. Vai em paz, velhinho!", disse outro. "Inacreditável, grande amigo. Um cara do bem, receptivo", lamentou um terceiro.