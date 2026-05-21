Helicóptero cai e pega fogo em Santa Catarina; piloto morre carbonizado

Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira, 21, em uma área rural de Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O corpo do piloto, único ocupante da aeronave, foi encontrado carbonizado. Hans Ulrich Frank, de 71 anos, também era o proprietário do helicóptero, que estava com certificado para voar vencido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave modelo Robinson 44 pegou fogo após a queda, por volta das 8h30. "Tivemos dificuldade para localizar (a aeronave). Fizemos sobrevoo de aproximadamente 3 minutos devido ao nevoeiro no local", afirmou o capitão Jefferson Luiz Machado, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Segundo ele, antes de encontrar a aeronave em chamas, a equipe identificou uma torre de alta tensão partida ao meio. O helicóptero estava a cerca de 400 metros do local. As duas áreas foram isoladas pela Polícia Militar.

"A gente efetuou o pouso próximo a essa aeronave. Identificamos que se tratava de uma aeronave da cor vermelha, modelo Robinson", contou o capitão.

A morte do piloto foi confirmada após o combate ao incêndio. A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção do corpo. A rota da aeronave não foi informada.

O helicóptero de matrícula PR-ML, fabricado em 2009, estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) vencido desde 18 de agosto de 2024, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O documento atesta padrões de segurança e manutenção da aeronave. Sem a renovação, a operação não é permitida.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), foi acionado para investigar a queda. Procurada pelo Estadão, a FAB informou que investigadores do Cenipa de Canoas (RS) estão se deslocando até o local do acidente.

"Durante a ação inicial, realizada logo após o evento, investigadores qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes", informou a FAB.