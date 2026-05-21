Adolescente tem o maxilar e dentes quebrados após agressão na saída de escola no Rio

Uma adolescente de 15 anos teve o maxilar e dentes quebrados após ser agredida em frente a Escola Municipal Raphael Almeida Magalhães, em Jardim Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma adolescente sem uniforme escolar puxando o cabelo da vítima. Ela derruba a adolescente no chão e a agride com socos e chutes. Segundo a família, a perseguição já acontecia há 6 meses e a escola já tinha sido avisada.

O caso foi registrado na terça-feira, 19, na 34ª DP (Bangu). A estudante foi atendida no Hospital Municipal Albert Schweitzer. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menina passou por exames de imagem e foi avaliada por uma equipe multidisciplinar. Depois de observação, recebeu alta médica.

A Secretaria Municipal de Educação diz que a estudante apontada como a agressora já havia sido trocada de turma antes do ataque. Segundo a secretaria, ela foi transferida para outra unidade escolar após a agressão.

A SME informou que repudia qualquer forma de agressão dentro ou fora do ambiente escolar e que a vítima e os familiares recebem acompanhamento e acolhimento, e que uma sindicância foi instaurada. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

"A rede municipal mantém ações permanentes de prevenção à violência e ao bullying por meio do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas (NIAP), formado por equipes de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Esses profissionais estiveram na escola na quarta-feira, 20, oferecendo suporte e orientação à comunidade escolar", diz a pasta.